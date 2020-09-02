"Прокуратура Германии может уже сейчас собирать доказательства"

"Российский оппозиционный политик Алексей Навальный проходит лечение в берлинской клинике Charité. Должны ли немецкие ведомства разбираться в причинах преступления?", - задается вопросом немецкое издание Die Welt. О юридических тонкостях громкого дела журналист издания Алексей Хок побеседовал с Мартином Хегером, профессором уголовного права из Берлинского университета им. Гумбольдта.

"Обычно немецкое право не применяется к преступлениям, совершенным за границей, - указал собеседник издания. - Исключения действуют только в отношении определенных преступлений или в случаях, когда преступник или жертва являются гражданами Германии. В данном случае это не так. Иначе ситуация выглядит, когда последствия совершенного за границей уголовного преступления наступают на территории страны. То есть, если в результате отравления здоровью Навального будет причинен тяжкий вред или он вообще умрет, тогда дело должна будет расследовать прокуратура Германии".

"Если вред здоровью был действительно причинен исключительно в России и здесь он пойдет на поправку, то в правовом смысле будет сложно найти основания для ведения собственного уголовного производства. Но это не означает, что немецкая прокуратура или полиция не могут уже сейчас собирать доказательства на всякий случай", - отметил эксперт.

"В случае причинения вреда здоровью или убийства, как правило, сначала делом занимается местная прокуратура, то есть в данном случае прокуратура федеральной земли Берлин. Если мы говорим об убийстве, то все зависит от предполагаемых причин и фактов. Если речь идет об организованной преступности или отравление было осуществлено террористической организацией с целью убить Навального, то в итоге делом занималась бы генеральная прокуратура", - пояснил Хегер.

По мнению эксперта, Германия вполне может отказать России в предоставлении правовой помощи по данному делу. "Но немецкой стороне нужно очень тщательно это изучить. Если будет ощущение, что в России по политическим причинам преследуют невиновных, чтобы найти козла отпущения или отвлечь внимание от несостоятельности или соучастия высших инстанций, то, на мой взгляд, Германии следует отказать России в предоставлении правовой помощи", - указал эксперт.

"Если же, наоборот, сложится впечатление, что российские ведомства установили действительно того человека, тогда, возможно, было бы неразумным с политической точки зрения не оказать им помощь. Даже если будет сделан вывод о возможности применения немецкого уголовного права, это вовсе не означает, что можно будет поймать и преступника. Его экстрадиция в Германию маловероятна. Поэтому, с точки зрения Германии, возможно, имело бы смысл в рамках оказания правовой помощи передать россиянам доказательства. Иначе в итоге придется принять то, что, возможно, не будет совсем никакого уголовного судопроизводства: в России из-за отсутствия доказательств и у нас из-за невозможности взять преступника даже при наличии доказательств", - отметил Хегер.