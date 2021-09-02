"Афганистан-2021, Россия-1921 - поразительно похожи"

"Случайные сходства или указывающие путь параллели? То, что происходит сейчас в Афганистане, напоминает Россию сто лет назад", - пишет на страницах австрийского издания Die Presse писатель Владимир Вертлиб.

"История - это круговорот, говорили древние греки и римляне. Несколько веков спустя тунисец Ибн Хальдун, величайший историк Средневековья, тоже утверждал это в своей оригинальной манере. (...) Но в своем труде, который кажется сегодня таким актуальным, Ибн Хальдун ориентировался на классическую исламскую, обращенную в прошлое концепцию времени, согласно которой идеальная эпоха существовала при пророке Мухаммеде и его ближайших последователях. Из этой эпохи берет начало история исламского мира; и к этой идеальной утопии воображаемого прошлого все должно в конечном итоге вернуться, считал Ибн Хальдун. Для "Талибана"* в Афганистане, "Исламского государства"* и других исламистов эта идея актуальна и сегодня. Сила этих террористических групп заключается в том, что они точно знают, к чему стремятся", - отмечает Вертлиб.

"В утопию верили и продолжают верить и коммунисты всего мира. То, что исламисты проецируют на прошлое, они видят в утопическом будущем. (...) И коммунисты, и исламисты верят в сакральное время, которое измеряется иначе, чем простая хронология событий. То, что между событиями в России ровно сто лет назад и в Афганистане сегодня существуют поразительные параллели, не случайно", - полагает писатель.

"Гражданская война в России длилась в своей основной фазе с 1918 по 1921 год. За приходом к власти коммунистов в 1917 году последовало восстание реакционных сил и международная интервенция: немцы и австрийцы, чехи и турки, а затем французы, англичане, американцы и японцы были активны в России в конце и сразу после Первой мировой войны как в военном, так и в политическом смысле".

"Все они потерпели неудачу. Их войска покинули страну. Как и сегодня западные державы в Афганистане, тогдашние сильные мира сего ничего не смогли сделать в российском хаосе", - говорится в статье.

"Когда коммунисты победили в гражданской войне, большинство населения отнюдь не было в числе их сторонников. Жители Российской империи, в то время в основном крестьяне, хотели - если они не принадлежали к угнетенному меньшинству и не стремились к независимости или автономии - прежде всего земли, жизни в соответствии со старыми местными традициями, а главное, чтобы их оставили в покое. Вряд ли кто-то хотел социальных или экономических экспериментов, коммунизма или вовсе ждал рая на земле".

"Народ не хотел воевать и за "контрреволюционеров", то есть в большинстве своем за своих старых господ, крупных землевладельцев и промышленников, буржуазию, интеллигенцию, за иностранные интересы, чтобы дать отпор левым фанатикам. Поэтому многие крестьяне оставались пассивными, уклоняясь от военной службы или меняя сторону в зависимости от собственной выгоды".

"То, что происходит сейчас в Афганистане, поразительно похоже на то, что происходило в России 100 лет назад. Лишь меньшинство поддерживает талибов*. Но, очевидно, почти никто не захотел отдавать свою жизнь за коррумпированную элиту, за эксплуататорские кланы, разрушившие страну за десятилетия гражданской войны, или за абстрактные идеи демократии и прав человека, которые последние 20 лет также существовали только на бумаге", - указывает Вертлиб.

"100 лет назад достаточно людей, даже если их было меньшинство, все еще верили в идеальное коммунистическое будущее, чтобы создать государственный строй на фундаменте этой веры, а талибы* уже доказали, что, несмотря на мобильные телефоны и пикапы, они могут воссоздать седьмой век таким, каким они его себе представляют. Можно ли винить солдат правительственных войск Афганистана за то, что они оказали мало сопротивления талибам*, когда даже США уже заключили с ними мирное соглашение в 2020 году, а весь мир уже несколько месяцев говорил о том, что захват власти исламистами - это лишь вопрос времени?".

"Что будет теперь? В 1921-1922 годах Россию потряс небывалый голод. Погибло не менее пяти миллионов человек. Во многих регионах страны вспыхнули крестьянские восстания, которые были подавлены Красной Армией с такой же небывалой жестокостью. За гражданской войной последовали голод и террор, ознаменовав собой начало апокалиптического, а не священного времени, которое вскоре не ограничилось государствами-преемниками Российской империи".

"Аналогичная ситуация складывается и в Афганистане - нищета и голод представляют реальную угрозу, сопротивление талибам* и террор уже стали реальностью. Следует ожидать дестабилизации всего региона. Большевизм и фашизм, левый и правый тоталитаризм обусловливают друг друга. Исламизм в конечном итоге является еще одной специфической разновидностью тоталитарного правления", - говорится в статье.

"Афганистан сегодня и Россия 100 лет назад - это не просто случайное сходство, а указывающие путь параллели? К сожалению, порой история - это действительно круговорот", - заключает Вертлиб.