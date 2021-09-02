Что значит предвыборная борьба для российской оппозиции

"В преддверии выборов в Госдуму популярность партии власти "Единая Россия" как никогда низка. Кандидатов от оппозиции устраняют с пути. Но некоторые все еще видят для себя шанс", - пишет немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"На западе Москвы кандидат Михаил Лобанов борется с партией власти "Единая Россия", но прежде всего с апатией избирателей, - повествует журналист Фридрих Шмидт. - В этот поздний летний вечер во дворе трех многоквартирных домов две женщины сидят на скамейке и курят. Вообще-то, это хороший район 197-го избирательного округа, дома сделаны из светлого камня, панельных домов нет, совсем рядом расположен парк. Но женщины жалуются на свои тесные квартиры, дома, которые не ремонтируются городом, и детскую площадку во дворе, которой скоро исполнится десять лет. Это то, за что может зацепиться 37-летний Лобанов".

"Но стоит кандидату от коммунистов в этом избирательном округе попытаться превратить женщин в избирателей, как они говорят: "От моего голоса ничего не зависит" или "Раньше мы ходили на выборы, а теперь нет". Лобанов, преподаватель механико-математического факультета МГУ, хочет мотивировать их, рассказывает о своих успехах в качестве многолетнего активиста, о том, как он защищает парки от строительного бизнеса, а также права студентов и преподавателей. И снова и снова Лобанов повторяет свою мантру: на выборах в Госдуму в "единый день голосования" 19 сентября победит либо он, либо кандидат от "Единой России".

"Сильное падение популярности партии власти - главный козырь таких кандидатов, как Лобанов. Выборам в нижнюю палату российского парламента, который власть имущие хотят сделать совершенно беззубым с помощью рекордного количества препятствий, отстранений и преследований, это придает хотя бы какую-то напряженность. Самым большим ударом для "Единой России", на долю которой с 2016 года приходится большинство в три четверти от 450 депутатов Госдумы, стало повышение пенсионного возраста в 2018 году, из-за чего популярность партии резко упала с 45% до 35%".

"Под давлением стагнации и инфляции с тех пор она упала до уровня значительно ниже 30%. Таким образом, "Единая Россия" по-прежнему является самой популярной партией - но в то же время наименее популярной в опросах", - отмечает FAZ.

"Пять лет назад Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) еще критиковала выборы в Госдуму, репрессивную обстановку, злоупотребление административными ресурсами, нарушения при подсчете голосов. В то время из соображений безопасности ни один из 466 наблюдателей ОБСЕ не поехал в районы Северного Кавказа, где всегда наблюдаются баснословные рейтинги одобрения "Единой России". Наблюдатели также не поехали на аннексированный Крым, где тоже проходило голосование. Теперь, как ожидается, в голосовании будут принимать участие и сотни тысяч жителей "народных республик" Донбасса, которых Россия приняла в гражданство. Голосовать они должны в соседней Ростовской области на юго-западе России, лично или через интернет: регион является одной из нескольких областей, где проводятся эксперименты с интернет-голосованием. Эксперты по выборам считают его одной из многочисленных лазеек для фальсификации", - говорится в статье.

"Однако на этот раз ОБСЕ не направит наблюдателей в Россию: ссылаясь на пандемию коронавируса, Москва изъявила желание допустить только 60 наблюдателей, что, по мнению ОБСЕ, не позволило бы обеспечить "эффективное наблюдение". Пандемия также называется в качестве причины проведения выборов не только 19 сентября, но и за два дня до этого - по примеру голосования по конституционной реформе Владимира Путина в 2020 года. Напоминая о том фарсе с шестидневным голосованием, кандидат Лобанов призывает своих сторонников не голосовать до непосредственного дня выборов из-за опасности того, что ночью ранее поданные бюллетени могут подменить. Однако он уверен, что на западе Москвы власти не станут "рисковать". Грубая фальсификация, по его мнению, будет выглядеть неприглядно и еще больше подорвет сомнительную легитимность выборов".

"Однако осуществить ее будет легче в связи с тем, что видеотрансляция с избирательных участков, которая в прошлом фиксировала "вброс" бюллетеней, теперь фактически отменена. ЦИК оправдывала это соображениями "национальной безопасности", опасностью кибератак со стороны Запада", - передает издание.

"Десятки россиян, которые хотели баллотироваться в Госдуму или на выборы в ряд региональных парламентов, под разными предлогами не были допущены к участию. Классическое объяснение - якобы имеющиеся у них иностранные счета или недействительные подписи; новый рычаг - закон, направленный против сторонников находящегося в заключении лидера оппозиции Алексея Навального. (...) От участия в выборах отстранены не только соратники Навального - пострадали и сотни тысяч россиян, которые жертвовали его организации деньги или выходили на улицы в его поддержку".

"Путин прибег к тем же средствам, что и перед голосованием по конституции в 2020 году: на недавней встрече с представителями "Единой России" президент призвал партию после формирования фракции в новой Госдуме выплатить пенсионерам сумму, эквивалентную 115 евро, а военнослужащим - 173 евро. В России это большие деньги; минимальная зарплата здесь находится между этими суммами", - отмечает автор статьи.

"Даже несколько неудобных депутатов в Госдуме кололи бы Кремлю глаза: они могли бы задавать вопросы, привлекать внимание. Чтобы предотвратить это, в некоторых местах избирателей призваны сбить с толку псевдокандидаты с такими же именами, что и у реальных кандидатов от оппозиции. Однако одна из главных забот аппарата власти - система Навального "Умное голосование", с которой они борются путем блокировки сайтов и приложений. (...) В Москве, где эта система стоила "Единой России" многих мандатов на региональных выборах в 2019 году, популярность партии власти упала до 15%, - подчеркивает FAZ. - (...) По оценкам Лобанова, в зависимости от явки "Умное голосование" может принести на 10% голосов больше, "это было бы большим плюсом".

"Он хочет использовать свой шанс, ходит по дворам, даже если на встречи приходят мало людей, и не обращает внимания на опасность того, что ЦИК под каким-то предлогом может исключить и его из списка кандидатов. Телевизионщик Евгений Попов, который теперь открывает общественные теннисные корты, может безнаказанно раздавать мороженое детям. Лобанову приходится тщательно соблюдать правила. Два мальчика спрашивают его, что происходит в их дворе. "Предвыборное мероприятие, - говорит он. - Но вас мы не имеем права агитировать, вам нет 18 лет, это было бы нарушением закона". Мальчики убегают, скандируя за турниками имя человека, с которым у них ассоциируются любые выборы: "Путин, Путин!". Лобанов не возражает: "Самое главное - не бояться, не отчаиваться и просто идти вперед", - передает Frankfurter Allgemeine.