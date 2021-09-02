Перестав носить бюстгальтер во время карантина, многие женщины отказываются к нему возвращаться

"Пандемия полностью изменила наше отношение к бюстгальтеру. После того, как женщины не носили его нескольких месяцев, многие из них отказываются к нему возвращаться. Но почему нам так трудно избавиться от этого предмета одежды?" - вопрошает обозреватель El Pais Летиция Гарсиа в статье, которую также публикует Le Figaro.

(...) Актриса Джиллиан Андерсон в Instagram написала: "Я больше не ношу бюстгальтер. Сожалею, но пусть даже у меня грудь до пупка, я его больше не ношу. Это очень и очень неудобно". Конечно, она не единственная. В прошлом году твит писательницы-феминистки Роксаны Гей набрал более 500 ретвитов: "Я впервые за долгое время надела бюстгальтер, и моя грудь сказала: "Простите, что?"

"Хэштег #Nobrachallenge родился в первые месяцы карантина: этот новый цифровой вызов заключался в том, чтобы женщины могли фотографировать себя одетыми, но без бюстгальтера, и, таким образом, исполнить обязательство оставаться дома, но осмелиться обойтись без этого предмета одежды. Сегодня некоторые говорят в Twitter, что, пройдя через подобный опыт, они к больше не вернутся к бюстгальтеру", - отмечает автор статьи.

"Художественные фильмы изобилуют сценами, в которых женщины после долгого рабочего дня приходят домой и испытывают чувство освобождения (физического, но также и психологического), снимая бюстгальтер. (...) Сегодня, когда мы, наконец, видим свет в конце туннеля, женские журналы сочетают в себе два дискурса: об авангардистской и экспрессивной моде как средстве восстановления утраченного времени, с одной стороны, и об окончательной смерти бюстгальтера теперь, когда этот недавно обретенный комфорт вмешивается в наш стилистический выбор", - указывает журналистка.

(...) "Большая часть истории женской одежды связана с контролем над телом ради того, чтобы порадовать мужской взгляд. На самом деле, даже сегодня самые известные дизайнеры - мужчины, и в тех редких случаях, когда женщины достигают высот в этом секторе, сразу становится очевидным их желание сделать ставку на комфорт (тут лидирует Коко Шанель) в борьбе против излишних, а иногда и неудобных украшений, которые предпочитают эти господа. Бюстгальтер - не исключение. Хотя в 1914 году его изобрела женщина Мэри Фелпс Джейкобс, это был революционный шаг вперед по сравнению с корсетом того времени", - отмечает издание.

"Но хотя женщинам со временем удалось избавиться от многих неудобных предметов одежды, миф об упругой груди по-прежнему жив как непреодолимый ментальный барьер. (...) Писательница Хиллари Бенхаус опубликовала длинную статью в The New Yorker о психологическом процессе, через который она прошла между моментом, когда она решила снять бюстгальтер, и моментом, когда она привыкла больше его не носить. "Теперь мне нравится, как моя грудь отскакивает от моих ребер, когда я бегу по лестнице. Мне нравится чувствовать ее вес, как и все остальное мое тело. Когда я перемещаюсь по миру, когда я делаю малейший жест, часть меня всегда танцует", - пишет она.

"Другие, такие как влиятельная личность в соцсетях Сабина Сокол, неоднократно говорили о своем решении в ответ на критику со стороны некоторых своих подписчиков: "Сначала я не считала это феминистским жестом, но теперь я понимаю, что многим женщинам стыдно, если они не носят бюстгальтер. В идеальном мире эта тема не вызвала бы никакой полемики", - сказала она недавно в интервью.

(...) "В 70-е годы американский модельер Холстон создавал платья, которые можно было носить без бюстгальтера, и никого это не смущало, а такие иконы эпохи, как Брижит Бардо, Джейн Биркин или Бьянка Джаггер, очень часто обходились без них, не вызывая ни малейшего недоумения (хотя, конечно, стереотип о мужской секс-иконе продолжил свое существование), - отмечается в статье. - С другой стороны, в 2021 году Instagram продолжает подвергать цензуре женскую грудь, девочки-подростки, решившие не носить бюстгальтер в классе, становятся жертвами школьных издевательств и, конечно же, когда предполагается что какая-то знаменитость его не носит, разражается критика: "Мои груди беспокоят вас? Они покрыты кристаллами Сваровски!", - подчеркнула Рианна, приехав в 2014 году за своей премией CFDA в прозрачном платье-сетке".

(...) "Нет никаких научных доказательств того, что ношение бюстгальтера вредно для груди. При этом грудь не теряет упругость, как только вы перестанете его носить. Единственная анатомическая проблема связана с весом большой груди. Однако известно, что 80% женщин не носят бюстгальтер нужного размера из-за недостатка информации, что вызывает у них явный дискомфорт. За некоторыми исключениями, решение носить его или нет основывается исключительно на психологических критериях (хотя аргументы в пользу его ношения всегда связаны с анатомией). Теперь, когда женщины обнаружили, как приятно не носить бюстгальтер во время карантина, многие говорят, что не хотят возвращаться к нему, однако реальность представляется совсем иной: по данным компании изучения рыночной конъюнктуры NPD, среди всех секторов одежды, меньше всего - на 17%. пострадал сектор женского нижнего белья. Тем не менее, тенденция, начавшаяся в 2019 году, ускорилась в годы пандемии: потребление удобных бюстгальтеров (без косточек, спортивных и/или хлопковых) не прекращало прогрессировать, пока не достигло 40% в 2020 году", - сообщает автор публикации.

"Между тем, нижнее белье все меньше и меньше в моде. Идея состоит в том, чтобы больше не носить кружевные кусочки ради того, чтобы угодить какому-то третьему лицу, а отдавать предпочтение удобным изделиям, в которых вы чувствуете себя хорошо (и которые вам не захочется скинуть сразу после того, как вы переступите порог своего дома, как в фильмах)", - говорится далее.

(...) "Невозможно взмахом волшебной палочки избавиться от века контроля над женским телом. Но даже если бы это было возможно, решение о том, носить бюстгальтер или нет, должно стать личным, а не зависеть от той или иной социальной обусловленности. Как сказала Сабина Сокол, это не должно вызывать никакой полемики. Или, как написала Жермен Грир в книге "Женщина-евнух" в 1970 году: "Бюстгальтеры - нелепое изобретение, но если вы возьмете за правило отсутствие бюстгальтера, то вы просто подвергнете себя новым репрессиям. Каждая женщина должна сама решать, как ей поступать со своим телом".