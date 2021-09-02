Новая вспышка Covid-19 в Израиле, но не в Иордании: вакцинация ставится под сомнение?

"Израиль, ставший пионером в вакцинации, в настоящее время переживает вспышку заболеваемости, в то время как соседняя Иордания остается стабильной. Подобное сравнение сеет сомнения", - пишет журналист Le Figaro Люк Ленуар.

(...) "В воскресенье, 29 августа, на CNews, адвокат Фабрис ДиВизио, деятель движения, выступающего против санитарного пропуска, задал очень конкретный вопрос доктору Бенуа Папону из американской больницы Нейи (департамент О-де-Сен). "Почему в Иордании, которая находится на той же широте, что и Израиль, у которой есть граница с Израилем", не так много случаев Covid-19, как у ее соседа? Почему Израиль, страна, где вакцинация широко распространена, переживает особенно сильную волну заражения, в то время как в Иордании пандемические показатели относительно стабильные, хотя вакцинация там практикуется гораздо меньше?" - передает автор статьи.

(...) "Эти две страны являются соседями, однако с момента начала пандемии Covid-19 они столкнулись с очень разными вызовами и проблемами. В плане вакцинации Израиль действительно сыграл роль пионера, и по состоянию на апрель вакцинировал 60% населения. Иордания начала кампанию вакцинации намного позже и медленнее: в настоящее время полностью вакцинированы (две дозы) 29% населения", - говорится в статье.

(...) "С таким различием в статусе вакцинации согласуются и другие ответные реакции на коронавирус: в то время как Израиль довольно быстро возобновил доступ в свои общественные места после последней волны в марте 2021 года, Иордания продолжала сохранять жесткий карантин и пограничный контроль до июня. К тому же при сравнении двух стран первой ответной реакцией является ритм "волн" заражения. Если, как говорит ДиВизио, Израиль "пылает", а Иордания - нет, то это также может быть результатом отставания в уровне заражений между двумя странами, наблюдаемым в течение более года, так, Иордания достигла пика заражений примерно через два месяца после Израиля. Поэтому не будет ошибкой сказать, что в одной стране сейчас дела обстоят хуже, чем в другой, но точная оценка станет возможной лишь через несколько недель", - комментирует Ленуар .

"Однако, судя по всему, трудно отрицать следующую реальность: вакцинация, даже в крупных масштабах, явно не предотвращает циркуляцию вируса. В Израиле в последние дни был даже побит рекорд всех волн заражений с пиковым уровнем в 11 тыс. случаев в день", - указывает журналист.

(...) "По мнению профессора Жана-Даниэля Лельевра, заведующего отделением инфекционных заболеваний больницы имени Анри Мондора в Кретей и специалиста по вакцинам, на этом сравнение и заканчивается: "Проблема заключается, прежде всего, в сравнении двух стран. Сравнивать очень сложно: когда мы проводим клинические испытания, мы стараемся брвтьоднородные популяции, сравнивать сходных людей", - подчеркивает он, добавляя, что "чем дальше мы отходим от этого принципа, тем сложнее сравнивать. Тут у вас разные народы, у которых разные привычки, и которые реализовали разные меры".

(...) "Израиль, несмотря на более высокий средний возраст (30 лет против 23 лет) и, прежде всего, гораздо большую долю населения старше 65 лет (12% против 3,8%), с начала пандемии успешнее сдерживал количество смертей, чем Иордания. Так было до появления вакцины: многие элементы (плотность населения городов, тип среды обитания, социальные привычки, транспорт, политика больниц) могут влиять в том или ином направлении", - указывает издание.

(...) "Приводит ли пример Израиля еще какие-то аргументы в пользу сторонников всеобщей вакцинации? В статье Le Figaro, посвященной коронавирусу в Израиле, эпидемиолог Антуан Флао заявил, что "последние израильские данные показывают, что в отношении тяжелых осложнений при Covid-19 эффективность вакцины против этого варианта остается очень высокой". Это не слишком заметно при рассмотрении количества поступлений в реанимационные отделения, которые на данный момент повторяют кривую предыдущих волн. Здесь снова не так-то просто интерпретировать, - объясняет профессор Лельевр: "С появлением варианта Дельта и вакцины теперь необходимо сравнивать заболеваемость среди непривитых и вакцинированныхлюдей, которые лучше защищены от серьезных форм".

(...) "Тем не менее, для противников всеобщей вакцинации признаков вполне достаточно для того, чтобы сделать вывод о пределах такой стратегии. Для ее сторонников, наоборот, урок, который следует усвоить, состоит в том, что нужно идти дальше и что коллективный иммунитет будет достигнут только при вакцинации более 60% жителей страны или даже при введении дополнительных доз, то есть "бустерных вакцин", необходимых для более эффективной борьбы с будущими вариантами...", - резюмирует Люк Ленуар.