Что говорят о Франции ее президентские супружеские пары

"Пока мы вместе" - так называется новая книга о паре Эммануэля и Бриджит Макрон. Сюжет? Священное единение между президентом Франции и его женой, стоящее на службе амбиций первого. Но эта история также говорит о том, как сильно изменилась президентская Франция со времен де Голля", - пишет журналист швейцарской газеты Le Temps Ришар Верли.

"Общим для биографий и таблоидов является то, что они подпитываются как прямым доступом к личностям, о которых идет речь, так и слухами или молвой, которые преобладают в их окружении. Недавно опубликованная книга журналистки Гаэль Чкалофф "Пока мы вместе" (издательство Flammarion) о паре Эммануэля и Бриджит Макрон находится в авангарде этой категории", - говорится в статье.

"(...) А теперь посмотрим, как раскрывают черты своего время другие французские президентские пары с точки зрения их изображения в СМИ", - предлагает автор статьи.

"Возьмем генерала де Голля и его жену Ивонну, урожденную Вандру. Вся легитимность гиганта свободной Франции зиждется на сопротивлении, войне, его способности сказать "нет" посреди бурь и составлять одно целое с Францией. Получается прекрасное распределение ролей с "тетей Ивонной", пылкой католичкой, бережливой и несговорчивой хозяйкой. (...) Супруги де Голль экономны и трудолюбивы. Они взирают с высоты на принадлежащую им "старую страну", - пишет Le Temps.

(...)" Жорж Помпиду и его жена Клод на заре 1970-х олицетворяют буржуазию, свободную от предрассудков благодаря искусству, и удовольствие от жизни. Месье овернец, преподаватель, банкир, увлечен поэзией. Мадам любит художников. Франция, пережившая события 1968 года, открывает для себя секс и берет от жизни все", - указывает Верли.

(...) "Наконец, в Елисейский дворец прибывает гламурная пара - Валери Жискар д'Эстен и его жена Анн-Эймон. Впервые возникает поле деятельности для желтой прессы. VGE - соблазнитель. Его жена бесцветна, но вызывает симпатии. (...) Появляется робкий кусочек "нового общества". Изменение уже близко", - продолжает он.

(...) Такое изменение вносит семья Миттеран. Позднее мы узнаем, что это не пара, а любовный треугольник. Даниэль Миттеран достаются битвы, приверженность, вера левой активистки. Добросердечной Анне Пинжо, матери Мазарин, достается секретный сад президента. (...) Брак Миттерана олицетворяет не заявленную супружескую свободу, а приспособление к реалиям. Франция за ним последует", - отмечает журналист.

"Жак Ширак - обольститель. Он несется вскачь от избирательных кампаний к любовницам. Но его жена Бернадетт всегда у руля. (...) Бернадетт - это страна, которая сопротивляется, семья, которая отказывается поддаваться прихотям. 1980-е не умерли. Иллюзии сохраняются. Пресса по-прежнему уважает неприкосновенность частной жизни президента", - говорится в публикации.

"Затем стена рушится, сломанная самим будущим президентом: Николя Саркози сначала с Сесилией, а затем с Карлой превращает свою семью в предвыборный плакат. (...) Игра закончена. Президентская чета упала с пьедестала", - считает автор статьи.

(...) "Далее нам известны следующие эпизоды. Франсуа Олланд, его поездки на скутере, его пятилетний срок мандата, разбитый вдребезги из-за его отношений с журналисткой Paris Match Валери Триервейлер. Логично. Икар всегда кончает тем, что сжигает свои крылья. И вот мы живем в эпоху Макрона: супружеская страсть, описанная Гаэль Чакалофф, совместная судьба, связующая Эммануэля и Брижит, жена в роли "наставницы", доверенного лица, непоколебимого оплота в борьбе против рифов политики. Правда это или вымысел? Не все ли равно. Призрак Марии-Антуанетты никогда не разлучается с коллективным сознанием республиканцев", - резюмирует Ришар Верли.