2 сентября 2021 г. Энни Карни | The New York Times На встрече с украинским лидером Байден подтверждает поддержку Украины против "российской агрессии" "Президент Байден в среду заверил президента Украины, что Соединенные Штаты по-прежнему выступают против "российской агрессии" в регионе, использовав встречу в Овальном кабинете, чтобы подтвердить свою поддержку лидера, обеспокоенного хаотичным уходом Америки из Афганистана", - передает The New York Times. (...) "Партнерство между нашими странами становится все крепче и будет становиться еще сильнее", - сказал Байден, отметив, что у двух стран "схожая система ценностей", которая включает приверженность Европе, которая является "единой, свободной и мирной". "Несмотря на задержку на несколько дней, отчасти из-за разворачивающегося кризиса в Афганистане, Зеленского, наконец, приняли в Овальном кабинете, к чему они стремился с момента своего избрания в 2019 году. Его предыдущие усилия по организации такой встречи с президентом Дональдом Трамп привел к тому, что Зеленский невольно оказался вовлеченным в международный инцидент, который привел к первому процессу импичмента Трампа", - говорится в статье. "Зеленский, со своей стороны, поблагодарил Соединенные Штаты за новый пакет оборонной помощи в размере 60 млн долларов и сказал, что хотел бы сосредоточиться на вопросах безопасности, включая российскую оккупацию Крыма", - пишет The New York Times. (...) "Украинцы были обескуражены, наблюдая за неуправляемым и внезапным уходом Америки из Афганистана. "Их беспокоит то, что обязательства, договоренности и уверенность, которые у них были со стороны США и в отношении США, этим могут быть поставлены под угрозу", - сказал Уильям Б. Тейлор-младший, который работал послом США на Украине в период с 2006 по 2009 год и был свидетелем во время первого процесса по делу об импичменте Трампа. "Они почти отчаянно хотят верить, что давняя поддержка Украины со стороны любых администраций будет сохраняться, - сказал он. - Но они не могут не беспокоиться, когда видят, что Соединенные Штаты быстро и несколько беспорядочно покидают страну, в которой мы находились 20 лет". "По словам официальных лиц, перед встречей цель Байдена была в демонстрации четкой приверженности суверенитету Украины. Решение позволить Зеленскому стать лишь вторым европейским лидером, посетившим Белый дом после инаугурации Байдена, стало сильным сигналом того, что Украина остается приоритетом для администрации", - отмечается в статье. "По мнению внешнеполитических экспертов, поддержка Украины имеет решающее значение для администрации, которая сделала укрепление демократических норм внутри страны и за рубежом своей ключевой задачей. Байден также подписал новый пакет помощи Украине на сумму 60 млн долларов, который включает в себя противотанковые ракеты Javelin и другое смертоносное оружие, сообщил один чиновник, и объявил о новых соглашениях по координации в области безопасности, энергетики и климата после двусторонних встреч с украинской делегацией, прибывшей с визитом", - указывает газета. "По словам одного из официальных лиц, в этом году администрация Байдена предоставила Украине помощь в области безопасности на сумму более 400 млн долларов. Администрация Трампа также предоставила Украине смертоносное оружие, отменив решение не делать этого, принятое администрацией Обамы, где Байден был вице-президентом (...), - передает The New York Times. - Однако в целом, по мнению экспертов, действия Байдена в отношении Украины неоднозначны. Ранее в этом году администрация отказалась от попыток заблокировать завершение строительства газопровода "Северный поток - 2", по которому природный газ будет транспортироваться напрямую из России в Германию, что позволит России обойти Украину и лишить ее доходов от платы за транзит". (...) Источник: The New York Times