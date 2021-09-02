Как "дакфейс" стал идеалом красоты

"Инъекции, позирование для фото или использование крема для эрекции: на протяжении десятилетий женщины пытаются сделать свои губы более пухлыми. Но, собственно говоря, почему?", - задается вопросом журналистка немецкого издания Die Welt Глория фон Броневски.

"Инъекции стали стандартной частью косметических процедур уже и за пределами Голливуда - даже в Германии, куда тренды приходят с запозданием, они популярны как никогда. По данным Немецкого общества эстетической пластической хирургии, в прошлом году коррекция губ заняла пятое место среди самых популярных косметических процедур в стране", - отмечает издание.

"Наиболее часто желаемым эффектом - после уменьшения морщин, увеличения груди и липосакции - является эффект "дакфейс". В переводе с английского это понятие означает что-то вроде "утиного лица". Для него характерны полные губы, подчеркнутые скулы и четкий контур лица", - поясняет журналистка.

"Раньше, чтобы создать такой образ для селфи, с выпяченными губами и впалыми щеками, приходилось использовать силу собственных лицевых мышц. Сегодня же дерматологи изобрели методы, позволяющие имитировать этот образ с помощью соответствующих процедур с применением гиалуроновой кислоты. Эффект процедур сохраняется до шести месяцев, после чего введенное вещество расщепляется в организме".

"Также недолговечен и эффект от техники "лип-флип", новейшего тренда в индустрии красоты. При этой процедуре ботулотоксин, или сокращенно ботокс, вводится в мышцы над губой. При целенаправленном параличе этой области лица губы слегка вытягиваются наружу. Таким образом можно исправить и десневую улыбку".

"При этом даже минимальное количество ботокса может кардинально изменить выражение лица. Например, техника "лип-флип" может сделать вас похожим на пенсионера, который пытается удержать свою вставную челюсть", - иронизирует издание.

"(...) Еще во времена королевы Виктории (...) женщины, позируя для фотографии, с придыханием произносили английское слово, обозначающее сливу, то есть "prunes" вместо "cheese", тем самым вытягивая свои узкие губы трубочкой", - говорится в статье.

"Тогда губы играли сдержанную роль - особенно по сравнению с их значением в сегодняшнюю эпоху социальных сетей. Королева Виктория даже публично называла макияж "вульгарным". В то время общество ассоциировало красные выразительные губы исключительно с проститутками, которые хотели привлечь к себе внимание с их помощью, или с женщинами-демонами из старых морских поэм и вампирских саг".

"Эти негативные предрассудки в отношении выразительных губ были быстро забыты в XX веке, когда появились "флэпперы", танцующие под джаз, с революционными коротко остриженными волосами и губами, накрашенными так, чтобы они выглядели круглыми - это были, прежде всего, американские актрисы Джоан Кроуфорд и Клара Боу. Эти и другие кинозвезды рисовали на губах идеально изогнутый "лук Купидона"; позже Мэрилин Монро и девушки в стиле пинап довели красные губы до совершенства".

"Сегодня, помимо эмансипационного эффекта, желание иметь полные губы подпитывают отретушированные изображения в СМИ и разнообразные бьюти-продукты. И даже динамичность быстрых свиданий имеет к этому отношение", - отмечает Die Welt.

"С точки зрения психологии, губы имеют большое значение - они считаются выражением любви, сексуальности, интимности и всех видов общения. Антропологи связывают рост значимости особенно выразительных губ с появлением онлайн-знакомств, так как исследования показывают, что губы оцениваются в первую очередь - учитывая малое количество времени, которое есть у людей для принятия решения в приложениях для знакомств. Согласно научным исследованиям, женщины с полными губами имеют при этом преимущество перед своими соперницами".

"Это подтверждает и исследование Манчестерского университета, в котором отслеживались движения глаз мужчин, когда они смотрели на лица разных женщин. "Губы - один из наиболее чувственных аспектов женского тела, и они играют решающую роль в сексуальной привлекательности. Пухлость и красный цвет в сочетании создают идеальные губы, приковывающие взгляды мужчин", - говорит психолог Джефф Битти, руководитель исследования, в котором лица Анджелины Джоли и Скарлетт Йоханссон были признаны самыми привлекательными благодаря губам".

"Научные подтверждения тому, что такая форма губ воспринимается как привлекательная, несут в себе и нечто примитивное. Согласно эволюционной биологии, желание иметь пухлые губы также обусловлено естественным инстинктом размножения, поскольку они ассоциируются с сексуальной активностью и молодостью. В молодом возрасте губы по природе полнее, чем в пожилом, когда они теряют жировую ткань".

"Тот факт, что дерматологи называют соответствующую процедуру словом "коррекция", как будто до этого существовал некий дефект или ошибка, объясняется, помимо прочего, результатами исследований, подобных тому, что было приведено в журнале Journal of Cranio-Maxillofacial Surgery. Согласно нему, идеальное, наиболее привлекательное соотношение размеров верхней и нижней губы - это 1:1".

"Наряду с этим нездоровым стремлением к симметрии (...) абсурдной кажется и идея пользователя TikTok Джерри Мала: он нанес на свои губы крем для эрекции, в результате чего они опухли из-за легкой аллергической реакции. Его короткое видео уже просмотрели более четырех миллионов раз. И это несмотря на то, что сам он через три минуты стер крем из-за жгучей боли".

"Предпринимательница Кайли Дженнер сделала из макияжа губ миллиардный бизнес. (...) Но даже те, кто хочет сохранить свои естественные тонкие губы, по-видимому, не могут обойти стороной привлекательность помады. Так, исследование, проведенное американской компанией OnePoll, занимающейся изучением рынка, показало, что в течение жизни женщины тратят на косметику в среднем до 200 тыс. евро".

"Это тоже можно объяснить научным путем, что доказывает исследование Манчестерского университета: "Полные губы считаются самой привлекательной чертой женщины, но привлекательность женщин с тонкими губами увеличивалась более чем на 40%, когда на них был макияж", - говорит психолог Джефф Битти. (...) Так что надежда на то, что голливудская мания красоты когда-нибудь пойдет на спад, исчезает еще быстрее, чем инъекции ботокса", - констатирует Die Welt.