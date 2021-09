2 сентября 2021 г. Роман Баданин* | The Washington Post Вот какова жизнь, когда Кремль признает вас "иностранным агентом" "Данное сообщение создано иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента". По российским законам это то, что я должен писать всякий раз, когда публично публикую что-либо в интернете - будь то фото кота в Instagram, пожелание другу на день рождения или эта статья. У меня нет другого выбора - потому что я журналист. Если я не включу такое предупреждение - или если совершу одно из многих других возможных нарушений российского закона об иностранных агентах, принятого с целью заглушить свободу прессы и свободу слова - я рискую попасть в тюрьму", - пишет на страницах The Washington Post Роман Баданин*, бывший главный редактор специализирующегося на расследованиях новостного издания "Проект"**, признанного в РФ нежелательной организацией, и получатель стипендии Джона Найта в Стэнфордском университете. "(...) В последние несколько месяцев власти стали относиться ко мне и моим коллегам как к общественному врагу номер один. Сначала нам предъявили обвинение в клевете; затем они провели рейд в наших квартирах и привезли нас на допрос. В итоге они признали "Проект"** "нежелательной организацией", а большинство наших сотрудников, включая меня, причислили к "иностранным агентам" (наша компания зарегистрирована в США, поэтому любая заработная плата, выплачиваемая нашим сотрудникам, считается иностранным финансированием). (...) Закон делает практически невозможным деятельность нашего издания в России. Любому журналисту, эксперту или информатору, который с нами разговаривает, грозит тюремное заключение сроком до 5 лет", - говорится в статье. "Но не все наложенные на нас наказания прописаны в законе. Когда я пишу эту статью, люди, связанные с российскими службами безопасности, следят за моей семьей на улицах Москвы и снимают моих детей, при этом словесно оскорбляя их в рамках просчитанной кампании запугивания - не имеющей оснований в российском законодательстве (в настоящее время я нахожусь за пределами страны)", - пишет журналист. "21 год правления Владимира Путина был трудным для российских журналистов, но без преувеличения можно сказать, что сейчас мы переживаем самый драматический момент в истории российских СМИ. Никогда раньше темпы ухудшения не были такими быстрыми. За первые восемь месяцев 2021 года 6 независимых СМИ были признаны иностранными агентами - статус, который угрожает их выживанию, поскольку отпугивает рекламодателей. (...) 4 веб-сайта были заблокированы, а 14 организаций (...) были объявлены "нежелательными" в течение этого года. В домах и редакциях журналистов было проведено более 10 обысков, в результате чего многие журналисты были вынуждены покинуть Россию по соображениям безопасности", - констатирует автор публикации. "Из всего этого можно сделать два вывода. Во-первых, средства массовой информации остаются важнейшим сдерживающим фактором авторитарного режима Путина. (...) В пресс-релизе, оправдывающем признание иностранными агентами журналистов "Проекта"**, российские власти заявляют, что деятельность компании "представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации". Никто не верит в силу журналистских расследований больше, чем Кремль", - указывает Баданин*. "Второй момент заключается в том, что атака на российские СМИ идет рука об руку с неуклонно усиливающимися репрессиями в отношении общественной жизни, политики и образования. Невозможно перечислить все запреты и санкции против граждан, введенные российскими властями в этом году. Все это заставляет предположить, что режим Путина перешел в режим выживания: каждый, кто бросит вызов его праву на управление Россией, будет объявлен врагом, изгнан из страны, брошен в тюрьму или убит", - говорится в публикации. (...) "Международное сообщество должно действовать. Поступить иначе - значит стать соучастником усилий правительства России, нацеленных на то, чтобы заставить замолчать наше общество", - заключает автор. * - физическое лицо, внесенное Минюстом РФ в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента ** - организация, признанная Генпрокуратурой "нежелательной" на территории РФ Источник: The Washington Post