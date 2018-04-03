Пропагандистское шоу Зигмара Габриэля в поддержку Путина

Когда дело касается России, экс-глава внешнеполитического ведомства Германии Зигмар Габриэль предлагает свое видение, нередко созвучное кремлевским трактовкам. "Как конкретно это выглядит, экс-министр продемонстрировал в ходе своего выступления на мероприятии, посвященном 25-летнему юбилею работы Германо-российского форума, союза, наиболее активно отстаивающего интересы России в Германии", - сообщает Bild.

Германо-российский форум не стесняется сотрудничать как по организационным, так и по финансовым вопросам с кремлевским Фондом имени Горчакова, "который сам себя называет инструментом "мягкой силы", говорится в статье.

Bild проанализировал некоторые пункты выступления Габриэля на предмет наличия в них пропутинской пропаганды.

Что касается ситуации в Сирии, то здесь экс-глава германского МИДа полностью поддерживает кремлевскую линию. Россия, по его словам, является ключевым игроком, без которого невозможно "прекратить убийства в Сирии".

По словам Габриэля, инициированные Россией "мирные конференции в Астане и Сочи были шагами на пути к женевской конференции и попыткой наладить под эгидой ООН политический процесс, который в конечном итоге сделал бы возможным налаживание мирного послевоенного порядка в Сирии".

Автор публикации Юлиан Рёпке абсолютно не согласен с этой точкой зрения. "Женевский переговорный процесс под эгидой ООН был начат в 2012 году, и с самого начала Россия пыталась препятствовать ему, поскольку Москва не хотела ничего слышать о смещении диктатора Асада", - говорится в статье. А более поздние кремлевские инициативы - Астана и Сочи - стали попыткой России совместно с Ираном и Турцией повлиять на ситуацию в Сирии, указывает Юлиан Рёпке.

По мнению журналиста, ничего общего с реальным положением вещей не имеют и следующие заявления Габриэля. "Для нас абсолютно неприемлемо, что, с точки зрения США, мы должны (...) отказаться от многолетних экономических отношений в рамках энергетического партнерства с Россией, и все для того, чтобы Германия и Европа могли покупать более дорогой сжиженный газ у американцев", - заявил экс-министр.

"Неужели? - восклицает журналист. - США ни разу не поставили под сомнение существующие газовые договоренности между Германией и Россией. (...) Санкции, которыми грозит Вашингтон, направлены исключительно против проекта "Северный поток-2", (...) который с точки зрения Соединенных Штатов и многих стран Европы является геополитическим инструментом власти в руках Кремля".

Останавливаясь на покушении на бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь на территории Великобритании, экс-глава внешнеполитического ведомства ФРГ указал в своем выступление на то, что сегодня он наблюдает "закручивание спирали обоюдных подозрений и странных историй, в которых развитие получают самые причудливые версии о том, почему каждая из сторон сделала то или другое - при этом все верят в свои теории заговора".

"При этом о том, что именно Россия предложила 25 вариантов того, кто, как и для чего попытался убить Скрипаля, Габриэль не упомянул", - замечает журналист.

По словам экс-главы МИД Германии, и в "деле Скрипаля" должна учитываться "презумпция невиновности".

По мнению Рёпке, эта формула в случае с Россией превращается "в привычную для Кремля тактику затягивания времени. (...) В конечном итоге либо расследование никогда не доводилось до конца, чтобы еще больше не обострять напряженность в отношениях с Москвой, - как в случае российского вторжения на Восточную Украину или целенаправленных авиаударов по школам и больницам в Сирии. Либо в случае вынесения судебных вердиктов и ооновских решений Россия клеймила их как "политически мотивированные" и игнорировала их без каких-либо последствий". В качестве примеров автор приводит аннексию Крыма, сбитый над Украиной Boing МН17 и химатаку на сирийский город Хан-Шейхун, приказ о которой отдал Асад. И в случае убийства российского экс-агента Александра Литвиненко главные обвиняемые не понесли наказания, говорится в статье.

По словам Зигмара Габриэля, постепенную отмену антироссийских санкций следует начинать уже тогда, когда Путин заявит о готовности остановить боевые действия на Донбассе и вывести тяжелое вооружение, другими словами, до окончательной реализации Минских соглашений. При этом, замечает автор, федеральное правительство по сей день поддерживает принятое Европейским советом в марте 2015 года решение о том, что действие антироссийских санкций полностью привязано к реализации Минских договоренностей.

Сам Габриэль считает, что представляет "взвешенную немецкую позицию". "Однако на деле он преуменьшает значение преступлений Путина и играет на руку Кремлю", - отмечает в заключение автор публикации.