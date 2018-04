3 апреля 2018 г. Фред Уэйр | The Christian Science Monitor В ситуации, когда россияне чувствуют себя в осаде, некоторые присваивают Путину титул с весомым подтекстом - "вождь" На обложке свежего номера журнала Time изображен Владимир Путин в крохотной короне и с подписью "Царь, набирающий силу", пишет журналист The Christian Science Monitor Фред Уэйр. По мнению автора, это типичный западный комментарий к грандиозной победе Путина на президентских выборах. "Путин долго и усердно старался позиционировать себя как нормальный, современный президент, который побеждает на выборах и соблюдает конституционные правила. Но эта обложка Time и подобные изображения означают, что на Западе мало кто склонен воспринимать его так", - говорится в статье. Автор продолжает: "Но и россияне, похоже, тоже все чаще полагают, что их долговременный лидер намного грандиознее, чем стандартные политики". По словам Уэйра, "постоянно всплывает слово vozhd - старинный термин, пронизанный мифологическими коннотациями, обозначающий главу клана, который стоит выше истории и олицетворяет упорную волю всего народа. В недалеком прошлом это слово было выбрано Иосифом Сталиным в качестве ядра своего "культа личности", но отброшено его преемниками". "Новое появление этого слова в речи россиян, по-видимому, объясняется ощущением, что продолжается кризис, вызванный конфронтацией с Западом, которая всерьез началась четыре года назад после российской аннексии Крыма и все это время нарастает", - пишет издание. "Раньше он был просто наш президент и его можно было поменять, - написала после выборов в Twitter Маргарита Симоньян, руководитель телекомпании RT. - А теперь он наш вождь. И поменять его мы не дадим". Издание рассуждает: "Сейчас, когда Путин стремится установить Россию на стабильный долговременный фундамент к окончанию своего четвертого и, вероятно, последнего президентского срока (возможно, для этого он изменит конституцию, чтобы преобразовать свою политическую роль), тот факт, что некоторые из его самых ярых сторонников выбирают слово "вождь", является, должно быть, докучливым обстоятельством, отвлекающим от дела. Или - всякое бывает - искушением". Автор полагает, что у слова "вождь" есть и положительные значения. "Но в современном политическим смысле оно неразрывно связано со всеобъемлющим массовым "культом личности" Сталина", - указывает он. Андрей Колесников (Московский центр Карнеги) полагает, что в глазах россиян Путин существует в двух ипостасях - как живой человек, политик, и как национальный символ. "Поскольку режим, в сущности, авторитарный, всегда будет склонность воспринимать первое лицо как вождя", - поясняет аналитик. И все же, по словам автора, мало кто из россиян полагает, что Путин охотно примет титул "вождь". Михаил Черныш (Центр теоретической и прикладной социологии, Москва) замечает: "Вождь" - слово нехорошее, у людей оно ассоциируется с древней племенной политикой. В ХХ веке оно было связано с идеологическими режимами; Сталина и Гитлера именовали "вождь" [Führer], и сегодня никто к этому не относится хорошо. У Путина нет идеологии. Он позиционирует себя как эффективного менеджера, хорошего лидера, но никогда - как вождя". Источник: The Christian Science Monitor