Помощь вместо призывов

Сектор Газа находится в критической ситуации. Из бедствий населения выгоду извлекают только экстремисты, уверена журналистка Frankfurter Rundschau Инге Гюнтер.

Ситуация в бедствующем регионе уже давно является нестерпимой для двух миллионов палестинских жителей. За последний год положение ухудшилось настолько, что уместным будет назвать его гуманитарной катастрофой, в которой к тому же виновата не природа, а политика, пишет Гюнтер. Не только правительство Израиля, но и президент Палестины Махмуд Аббас причастны к тому, что Газа во всем испытывает дефицит, будь то чистая питьевая вода, электричество или оплачиваемая работа.

Отчеты ООН уже давно предостерегали: в 2020 году Газа может стать непригодной для жизни, если ничего не поменяется. Жестокие столкновения в Страстную пятницу во время "марша возвращения" снова привлекли международное внимание к этой проблеме, говорится в статье.

Призывы к обеим сторонам больше не помогут, уверена журналистка. Конкретные проекты, такие как строительство морского порта, функционирующие очистные станции, установка солнечных электростанций для производства электроэнергии - вот что могло бы действительно способствовать деэскалации. Подобная помощь является даже более срочной, чем отклоненное Израилем требование о независимом расследовании "черной пятницы", закончившейся смертью для 18 палестинцев.

"Хамас" будет использовать этих "мучеников" для того, чтобы мобилизовать людей на другие пятничные протесты у границы. Собрать подобным образом огромный контингент бойцов уже будет для него успехом, пишет автор.

Против ракет из Газы у Израиля есть система ПРО "Железный купол", против подземных туннелей израильская армия строит под землей стену. "Однако против натиска отчаявшейся толпы нет универсального средства. И это еще одна причина разрешить палестинцам в Газе наконец жить достойной жизнью", - заключает журналистка.