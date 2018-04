3 апреля 2018 г. Майкл Пил, Мехрин Хан, Макс Седдон | Financial Times Атака ЕС на прокремлевские "фальшивые новости" оказалась под ударом "Вебсайт, разоблачающий кремлевскую пропаганду, должен был казаться привлекательным европейским лидерам. Однако злоключения ресурса EUvsDisinfo.eu показывают, какие препятствия встают на пути официальных кампаний по борьбе с фальшивыми новостями", - рассказывают корреспонденты Financial Times Майкл Пил, Мехрин Хан и Макс Седдон. "Даже сейчас, когда нападение в Великобритании с применением нервно-паралитического вещества порождает обмен обвинениями между Москвой и западными столицами, подразделение ЕС по противостоянию сетевой дезинформации внутри блока переживает непростые времена. В прошлом месяце его вебсайт заставили взять обратно обвинения в дезинформации, выдвинутые в адрес нидерландского СМИ. Этот случай вызвал возмущение в Нидерландах. Ожесточенная битва укрепила дух критиков, утверждающих, что тактика Брюсселя фундаментально неправильна", - говорится в статье. "Подход к фальшивым новостям, внедренный ЕС, - это нарушение свободы выражения и права граждан быть информированными, - полагает Альберто Алеманно, профессор по законодательству ЕС в HEC Paris, подавший жалобу на брюссельскую инициативу во внутренний надзорный орган блока. - Европейский омбудсмен - независимый и беспристрастный орган - должен открыть расследование и призвать [Европейскую] комиссию к ответу за сокрытие критической информации от широкой публики". "EUvsDisinfo - детище целевой группы East StratCom, созданной лидерами ЕС в 2015 году, через год после аннексии Крыма Россией. Сайт утверждает, что разоблачил более 3,5 тыс. примеров дезинформации как минимум на 18 языках на основании данных, предоставленных сетью, состоящей главным образом из неправительственных групп", - поясняют журналисты. "Стиль сайта - броский и конфронтационный. Слоган сайта - "Question even more" ("Задавай еще больше вопросов") - насмешливая отсылка к девизу российской телекомпании RT "Question more" ("Задавай больше вопросов"), - говорится в статье. Источник: Financial Times