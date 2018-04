3 апреля 2018 г. Кристофер Кнаус | The Guardian Австралия не замечает силы России в Азиатско-Тихоокеанском регионе, предупреждает эксперт Австралия всерьез недооценивает укрепление позиций Кремля в Азиатско-Тихоокеанском регионе, рассказал The Guardian Алексей Муравьев, эксперт по российской внешней политике из Университета имени Кёртина. "Подход Австралии к делу Скрипаля показал, что она все еще рассматривает свои отношения с Россией как маловажные, сказал Муравьев. По его словам, этот принцип находит отражение во всем Содружестве, включая оборонные и разведывательные ведомства, которые часто просто пользуются американскими суждениями о России и испытывают нехватку базовых языковых знаний", - пишет автор публикации Кристофер Кнаус. "Однако Россия, заявил Муравьев, все активнее проецирует свою силу в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Правительство Владимира Путина развивает более тесные связи с Вьетнамом, Мьянмой, Пакистаном и Филиппинами, а российский флот все чаще заходит в порты региона", - говорится в статье. "По словам Муравьева, Австралия в своем взгляде на регион стала "китаецентричной". Он усомнился в том, что Австралия применила бы такой же подход к китайским дипломатам, если бы их страна была причастна к нападению с нервно-паралитическим газом на британской земле", - пишет The Guardian. "Мы считаем наши отношения с Россией расходным материалом, потому что терять там особо нечего, как мы думаем", - сказал Муравьев. "Мы всерьез недооцениваем Россию как державу и, конечно, как военную державу. Мы все еще опираемся на устоявшиеся стереотипы, которые сами себе создали, думая, что Советский Союз исчез, Россия ушла из Юго-Восточной Азии и Индийского океана и поэтому нам можно не обращать на нее внимания", - заявил эксперт. Посол России в Австралии Григорий Логвинов на пресс-конференции обвинил Австралию в слепом следовании за своими союзниками и попытке оклеветать Россию в отсутствие должных доказательств. По словам Муравьева, для него эта ситуация, должно быть, была крайне неловкой. Как отмечается в статье, Россия считала премьера Малкольма Тернбулла более умеренным, чем Тони Эбботта и надеялась восстановить отношения с Австралией. "Теперь все, что было восстановлено, все позитивные знаки, восстановленные за последние два года, фактически пошли прахом. Русские не считают Австралию своим приоритетом в том, что касается индо-тихоокеанских отношений. Они не собираются делать никаких уступок, они готовы пожертвовать отношениями, - сказал Муравьев. - Но, очевидно, для посла, для которого ключевой показатель эффективности - улучшение отношений, это серьезный шаг назад". Источник: The Guardian