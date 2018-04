3 апреля 2018 г. Стивен Моррис | The Guardian Места атаки в Солсбери будут проходить процедуру обезвреживания в течение нескольких месяцев "Эксперты в защитных костюмах, вид которых вызывает беспокойство, вновь появятся на улицах известного своим собором города Солсбери на этой неделе на фоне того, как начинается процесс обезвреживания зон, отгороженных после атаки в прошлом месяце с применением нервно-паралитического вещества", - пишет The Guardian. Тем временем Россия усилила критику британского правительства, предположив, что британские шпионы могли отравить Сергея и Юлию Скрипаль, чтобы отвлечь внимание населения от "Брекзита", говорится в статье. Торговый центр The Maltings, где Скрипалям стало плохо, и кладбище на Лондон-роуд, где похоронены двое их родственников, были официально переданы местной полиции сотрудниками органов по борьбе с терроризмом, чтобы позволить начаться процессу деконтаминации (обезвреживания, дезинфекции. - Прим. ред.), сообщает издание. Процесс открытия этих мест для публики, как ожидается, займет много месяцев, говорится в статье. "Более 200 сотрудников органов по борьбе с терроризмом продолжают вести расследование атаки, уделяя особое внимание дому Скрипалей на окраинах Солсбери", - пишет газета. "Детская площадка и некоторые пешеходные дорожки на выходных оставались отгороженными. На прошлой неделе полиция заявила, что, по ее мнению, Скрипали в первую очередь вошли в соприкосновение с нервно-паралитическим агентом у входных дверей своего дома", - говорится в статье. Источник: The Guardian