Русские не виноваты во всех наших бедах!

Страны Запада ведут себя как параноики, когда верят в то, что Россия стоит у истоков их нынешних больших политических несчастий, - на самом деле она лишь нажимает на уже существующие у них больные места, пишет обозреватель Le Figaro Рено Жирар.

Если сегодня у Евросоюза не все хорошо, то это не по вине "злых" русских! Виноваты сами европейцы, утверждает автор статьи.

Еще говорят, что восхождение Дональда Трампа в Белый дом надо вменить в вину путинской России, продолжает обозреватель. Но надо видеть вещи такими, какие они есть: профессиональная карьера, слава и политический взлет Трампа являются исключительно американскими явлениями. И сам факт его популярности среди республиканского электората явно не имеет ничего общего с Москвой.

"Россия - не ягненок, однако нелепо делать из нее козла отпущения для всех наших несчастий, - пишет Жирар. - Она развивает стратегию влияния на Западе, по образцу того, как всегда поступал Запад с Востоком? Это очевидно. Располагая слабой экономикой, менее значительной, чем во времена СССР, Россия пытается отстоять свое место в мире теми средствами, которые у нее остались: это ядерное оружие, способность переброски войск за рубеж, кибервлияние с использованием информационного оружия".

В эру глобализации и соцсетей планетарного масштаба сложно избежать битв за влияние одного общества на другое, говорится в статье.

В отношении такой "демократуры", как Россия, нужно сохранять благоразумие. Она далека от совершенства, но не надо толкать ее в объятия Китая, пишет обозреватель, призывая помочь ей присоединиться к "европейскому общему дому" (по выражению Горбачева). "Отдал ли Кремль приказ об устранении офицера ГРУ, который за деньги продал имена десятков своих товарищей, с умыслом сделать это показательно? Вполне возможно. Коррупция в России достигла такого уровня, что царю могло захотеться отправить ясный месседж: предателей ждет самая жестокая участь, где бы они ни скрывались", - пишет автор.

"Однако подобный инцидент должен был остаться на уровне спецслужб. Прискорбно, что он трансформировался в длительный дипломатический кризис. Опасны непрекращающиеся перекрестные нападки стран Запада и России, сопровождающиеся под мрачным налетом паранойи, - полагает Жирар. - Путин является параноиком, когда утверждает, что Запад нарочно замыслил против российского государства "цветные революции" в бывших советских республиках. Эти революции возникли стихийно (...). То, что западные политические структуры пришли их поддержать, - это уже другая история".

"Страны Запада являются параноиками, когда верят в то, что Россия - источник их сегодняшних крупных бед, хотя она довольствуется лишь тем, что давит им на самые больные места", - продолжает эксперт.

Он считает, что "устранить эту двойную паранойю - историческая миссия французского президента Эммануэля Макрона", и Макрон призван выполнить ее при помощи двух важнейших политических поездок: в апреле - в Вашингтон, в мае - в Санкт-Петербург.