Станет ли Россия перерубать подводные интернет-кабели? Подозрительная деятельность с катастрофическими последствиями

"Деятельность России вблизи подводных интернет-кабелей снова внушает беспокойство: на этой неделе командующий ВМС США предостерег по поводу подозрительной деятельности, невиданной со времен холодной войны", - пишет журналистка Newsweek Кристина Маза.

"В марте генерал Скапаротти, глава Европейского командования США, заявил в Конгрессе, что российские военные корабли и подлодки что-то выискивают в районе кабелей. Неясно, чем именно заняты российские подлодки, но эксперты подозревают, что Россия собирает информацию, которая позволит ей оперативно нарушить работу кабелей, если разразится крупный конфликт", - пишет издание.

"Правда, некоторые эксперты возражают, что угроза не так серьезна, как рисуют ее некоторые высокопоставленные военные", - добавляет автор.