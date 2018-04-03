США покидают Сирию? Россия надеется, что Трамп сдержит свое обещание вернуть войска домой

В понедельник глава российской дипломатии Сергей Лавров призвал президента Дональда Трампа сдержать слово после того, как лидер республиканцев несколькими днями ранее сообщил о своих намерениях вывести вооруженные силы США из Сирии "видимо, очень скоро", пишет Newsweek.

В заявлении, которое, как представляется, противоречит предыдущим предположениям, что ВС США останутся в Сирии на неопределенное время для борьбы с остатками "Исламского государства"*, Трамп объявил в четверг, что пора "другим людям" решать проблему джихадизма. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на пресс-конференции в понедельник, что, хотя он находит слова Трампа обнадеживающими, США в последнее время оказались лишь еще больше вовлеченными в продолжающуюся семь лет гражданскую войну в Сирии, говорится в статье.

"Особенно нас тревожит, что, вопреки постоянным заверениям о том, что единственная цель США в Сирии - это борьба с терроризмом, в последние месяцы мы наблюдали, как США достаточно серьезно обосновываются на восточном берегу Евфрата", - заявил Лавров. Утверждение Трампа, добавил Лавров, предполагает, что "он, по крайней мере, привержен прежним заявлениям о том, что после победы над ИГИЛ* Соединенные Штаты из Сирии уйдут".

США и Россия ведут две различные кампании против ИГИЛ* в Сирии, напоминает издание. Сначала предложив негласную поддержку повстанцам, пытающимся свергнуть сирийского президента Башара Асада с 2011 года, США создали международную коалицию, начав бомбить ИГИЛ* в 2014 году. Россия вступила в конфликт на следующий год, чтобы помочь Асаду в борьбе против повстанцев и джихадистов, говорится в статье.

"И США, и Россия обвиняют друг друга в неправильном ведении войны против ИГИЛ*", - пишет издание.

*"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая группировка, запрещенная в РФ.