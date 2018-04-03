В Нигерии смерть российского афериста встретили ликованием и отчаянием

"Почти у всех народов, населяющих Нигерию, весть о смерти человека - известного или незначительного - обычно встречают с коллективной скорбью, трезвыми размышлениями, а затем (смотря по возрасту и социальной принадлежности покойного) устраивают пышные и колоритные торжества в память о его жизни и достижениях", - пишет в Quartz журналист Олуватосин Адешокан.

Но прямо сейчас нигерийцы испытывают противоречивые чувства в связи со смертью Сергея Мавроди. "Дело в том, что Мавроди им известен как основатель приснопамятной финансовой пирамиды Mavrodi Mundial Moneybox (MMM). Ему потребовалось меньше года, чтобы через MMM сделаться одним из ключевых факторов, влияющих на колоссальную неофициальную экономику Нигерии, и теперь, когда он умер, многие местные жители не знают, как отнестись к его влиянию на самую многонаселенную страну Африки", - говорится в статье.

В ноябре 2015 года MMM запустил в Нигерии свой сайт. Компания гарантировала 30-процентный доход каждый месяц, и какое-то время это работало, сообщает автор. К июлю 2016 года число участников перевалило за два миллиона, несмотря на предостережения ЦБ Нигерии и расследование Комиссии по борьбе с экономическими и финансовыми преступлениями.

Адешокан объясняет, что в тот момент нигерийская экономика почти замерла, и многим казалось, что стоит пользоваться любым шансом на доходные инвестиции. "А затем, в декабре 2016 года, MMM внезапно приостановил свою деятельность в Нигерии", - пишет автор. Сославшись на "сильную нагрузку на систему", компания обещала после недолгого перерыва вернуться, но так по-настоящему и не вернулась.

"Пирамида лопнула в самый неудачный момент, и многие нигерийцы впали в отчаяние из-за утраченных "инвестиций". Некоторые жаловались в соцсетях, а другие, подсчитав убытки, перешли в новые пирамиды. Но ни одна из них даже не приблизилась к успеху или влиянию MMM", - пишет Адешокан.

Нигерийцы черпают долготерпение в религии и обычно смотрят на жизнь с оптимизмом, отмечает автор статьи. "Некоторые верующие нигерийцы долго лелеяли страстную надежду, что Мавроди однажды вернется с их деньгами, другие жертвы MMM обрадовались, узнав, что их Бог вовремя отомстил русскому (наверное, с больным сердцем). Большинство людей, как инвесторы MMM, так и те, кто ими не был, восприняли новость о смерти Мавроди с черным юмором, типичным для нигерийцев в трудных обстоятельствах", - говорится в статье.

Автор цитирует запись в Twitter: "Нигерийцы, умершие из-за MMM, поджидают Сергея Мавроди у врат преисподней" (проиллюстрировано фотографией, на которой парни с булыжниками в руках. - Прим. ред.). Или: "Коллективные молитвы нигерийцев могут не срабатывать, потому что им недостает веры, но их проклятия настолько решительны, так щедро сдобрены болью и сарказмом, что обычно летят прямо в цель".

"Хотя мало кто назовет смерть Мавроди утратой для мира высоких финансов или финансовой инклюзивности в развивающихся странах, многие восприняли MMM как модель того, как обирать граждан в развивающихся странах, где надзор регуляторов обычно слаб. Следовательно, это также урок, как предотвратить появление следующей пирамиды в будущем", - заключает Адешокан.