Президентские супружеские пары олицетворяют изменения французской семьи

Начиная с 1950-х годов во Франции преобладали те или иные формы семьи. От Ивонны и Шарля де Голль до Брижит и Эммануэля Макрон, пишет журналист Жюльен Дамон на портале Slate.fr.

Как известно, семья значительно эволюционировала начиная с середины XX века. Манера поведения и демография изменились, правовая система к этому приспособилась. Семейные структуры стали более разнообразными, что было признано законодательно, говорится в статье.

Начиная с 1970-х годов, по выражению юриста Жана Карбонье, "в семью пришла демократия". "Если сто лет назад все спрашивали, откуда произошла семья, то теперь все спрашивают, куда она идет", - писал он.

В семейной сфере правовая система теперь стремится больше защищать, нежели учреждать. Теперь значение имеет не сохранение института семьи, а свобода и защита прав личности, отмечает автор статьи.

Любовное чувство, а не стабильность и статус постепенно заняло место главного принципа брачных союзов, пишет Дамон.

Контрацепция глубоко трансформировала жизнь женщин. Благодаря достижениям науки сексуальность перестала быть обязательно связанной с размножением, с возникновением искусственного оплодотворения размножение может обойтись без сексуальности. Сексуальность отделилась от зачатия, в то время как супружество соединилось со сладострастием, комментирует журналист.

Генетическая идентификация значительно прогрессировала - всегда на фоне ожесточенных этических дискуссий. Установление происхождения детей по отцовской линии отныне является биологически неоспоримым, говорится в статье.

Теперь старая поговорка о том, что уверенным можно быть только в матери, наоборот, стала неправильной. Генетический тест с точностью подтверждает отцовство, в то время как материнство юридически становится более проблематичным - например, в случае с суррогатным материнством, указывает автор.

Семья и супружество пережили радикальную трансформацию при переходе от брака по договоренности - между двумя статусами - к браку по любви - между двумя личностями. Брак становится делом чувств: речь идет о сексе, о счастье и о ребенке, передает Дамон.

Традиционная семья была выстроена на основе брака. Теперь стали терпимо относиться к свободным союзам и внебрачному сожительству и признавать их. Неполная семья, воссоединение и семьи, в которых родители одного пола, стали социальными субъектами, призывающими к трансформации законодательства. Совокупность изменений столь значительна, что теперь "традиционной" семьей называют "безупречную" пару биологических родителей, какой бы ни была форма их союза, пишет журналист.

Эволюция президентских супружеских пар Франции дает четкое представление о том, как развивались нравы и манера поведения в семейной сфере.

Генерал де Голль и его жена Ивонна. Французы ценили тетушку Ивонну. Она не имела большого влияния на решения и мнение своего мужа, однако могла его спросить, нет ли разведенных мужчин за столом в Совете министров. Мы видим, как с тех пор изменился мир, пишет автор.

Господин и госпожа Миттеран представляли собой "традиционную семью", то есть супружескую пару, хотя история напомнит нам о том, что президент вел двойную жизнь. Его вероятный развод в то время мог помешать ему достичь вершин власти, говорится в статье.

Другая президентская пара - Николя и Карла Саркози. Президент разводился несколько раз - один раз в свою бытность президентом, - а его супруга уже имела ребенка от другой связи. Пара по-своему олицетворяет изменения во французских семьях.

Президентская пара Эммануэль и Брижит Макрон тем более нетрадиционна. Они женаты, но у них нет детей, президент и первая дама поражают большой разницей в возрасте, при этом она старше его.