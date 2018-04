3 апреля 2018 г. Дебора Хайнс, Люси Фишер | The Times Кремль использует Украину и Сирию как испытательные полигоны Кремль пользуется войнами на Украине и в Сирии для испытания гибридных военных технологий, таких как фейковые новости, скоординированные с бомбами и пулями, рассказали The Times два отставных генерала, имеющих опыт нетрадиционных боевых действий. "Они утверждают, что на Британию нацелено то же самое оружие - от дезинформации, распространяемой спонсируемыми государством медиа, до нападения в прошлом месяце в Солсбери с использованием военного нервно-паралитического вещества", - передают журналисты Дебора Хайнс и Люси Фишер. "Это все часть одного целого, - сказал бывший высокопоставленный представитель НАТО генерал Ричард Ширрефф. - Это не ситуация, при которой Кремль находится в состоянии традиционной войны, а система взглядов, согласно которой конфликт не прекращается". Бывший глава Объединенного командования вооруженных сил Великобритании генерал Ричард Бэрронс заявил, что в обеих зонах конфликта "испытание жесткой и мягкой силы - это непрерывный процесс". Размах российских усилий по разжиганию разногласий и распространению дезинформации на Украине был раскрыт в документах, оказавшихся в распоряжении The Times. Тысячи электронных писем, отправленных связанными с Москвой лицами, показали, сколько Кремль готов заплатить за хакерские атаки, пропаганду и постановочные митинги. Среди них были предложения по взлому электронной почты противников, выведению из строя сайтов, "троллингу оппонентов" и "демотивации врагов" в соцсетях. Сбор персональных данных отдельных лиц в Харькове оценивался в 130,5 тыс. долларов, а месяц протестов в том же городе - в 19,2 тыс. долларов, пишет издание. Источник: The Times