3 апреля 2018 г. Редакция | The Washington Post Разве богослужение - преступление? По мнению России, да Редакция The Washington Post рассказывает о судьбе 46-летнего Денниса Кристенсена, гражданина Дании, который последние 11 месяцев провел в досудебном заключении в Орле. Ему грозит 10 лет тюрьмы за организацию деятельности "экстремистской организации" "Свидетели Иеговы". Журналисты напоминают, что данный статус эта группа получила в прошлом году. "Как же Кристенсен угрожал общественному порядку и безопасности, читая проповедь 25 мая 2017 года во время богослужения "Свидетелей Иеговы" в Орле, примерно в 230 милях от Москвы? В протоколе задержания, по данным Human Rights Watch, говорится, что он "активно участвовал в организационной работе, направленной на продолжение незаконной деятельности группы". Очевидно, он отпер здание, в котором должна была проходить служба. Полиция ворвалась на это богослужение. В последние месяцы такого рода рейды и преследования имели место в Кемерово, Белгороде и Таганроге", - говорится в статье. "Вообще-то богослужения "Свидетелей Иеговы" не более "экстремистские", чем богослужения РПЦ, сейчас накрепко встроенной в авторитарное правление президента Владимира Путина. Однако "Свидетели Иеговы" отрицают подчинение государству, отказываются от военной службы, не голосуют и считают Бога единственным настоящим лидером. Члены группы и при Советском Союзе сталкивались с десятками лет преследования и стигматизации", - указывает редакция. Источник: The Washington Post