Из-за этого олигарха потерпел крах президент Немецкого футбольного союза Райнхард Гриндель

"Люксовые часы, из-за которых ушел в отставку глава Немецкого футбольного союза (DFB), подарил ему украинский бизнесмен. Его след ведет к мафиозным кругам и Кремлю", - пишет немецкое издание Handelsblatt. Во вторник попавший под давление из-за сомнительных доходов Райнхард Гриндель подтвердил свою отставку.

Человека, который, подарив президенту DFB дорогие часы, стал причиной его падения, зовут Григорий Суркис, поясняет автор статьи Матиас Брюггманн. "Суркиса считают неоднозначным бизнесменом. В период с 1998 по 2006 год он был депутатом украинского парламента. До февраля 2019 года он занимал должность вице-президента европейского футбольного союза УЕФА", - говорится в статье.

"69-летний Суркис считает себя настолько важным, что разъезжает по Киеву в сопровождении нескольких черных лимузинов и внедорожников - с мигалкой", - отмечает журналист.

"Разбогател Суркис (...) благодаря основанному им в 1993 году финансовому концерну "Славутич". Параллельно он стал президентом ФК "Динамо". В украинских СМИ его называют "криминальным бизнесменом", который якобы отмывал деньги для двух организованных преступных группировок", - пишет издание.

Журнал Forbes оценивает состояние Суркиса в 76 млн долларов - благодаря его "А-Банку", энергетической компании "Укрэнергоконсалтинг", металлургической компании и ФК "Динамо".

При этом в политике Григорий Суркис и его брат Игорь тесно связаны с Виктором Медведчуком, "серым кардиналом" и главой администрации президента Леонида Кучмы. "Сообщается, что вместе с четырьмя другими лицами они сразу после распада СССР организовали так называемую "великолепную семерку", которая в окружении Кучмы и его предшественника Леонида Кравчука ворочала миллиардами", - говорится в статье.

"Григорий Суркис был и депутатом партии Медведчука в Верховной раде Украины. Медведчук по сей день имеет лучшие среди всех украинских политиков связи с шефом Кремля Владимиром Путиным, который даже является крестным дочери Медведчука - как и жена российского премьер-министра Дмитрия Медведева", - подчеркивает Брюггманн.

"Суркис также был свидетелем на свадьбе Медведчука, входил во внутренний круг власти Киева. Этот клан по сей день поддерживает самую тесную связь с шефом Кремля Путиным и его премьер-министром Медведевым - несмотря на то, что Россия оккупировала украинский полуостров Крым", - указывает Handelsblatt.