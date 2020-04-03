Дебаты из-за хлорохина раскалывают Францию

"В то время как в медицинском сообществе, мире политики и французском обществе разгорается полемика, издание Le Figaro решило дать слово человеку, который стоит у истоков лечения короновируса хлорохином, ныне ставшему знаменитым профессору Дидье Раулю".

"(...) За несколько недель Дидье Рауль стал легендой, и хотя он очень настороженно относится к перегибам СМИ в отношении вирусов, он стал участником игры кривых зеркал. (...) Он возглавляет современную лабораторию с новейшим оборудованием, которую поддерживает государство, и увенчан премией Национального института здравоохранения и медицинских исследований за 2010 год. Он не является, как он сам о себе говорит, маргиналом. Его последняя книга "Эпидемии, реальная опасность и ложная тревога. От птичьего гриппа до COVID-19" (издательство Michel Lafon) - это отличное чтение для нынешнего карантина, где специалист по инфекционным заболеваниям описывает множество недавних панических ситуаций", - говорится в статье.

"(...) По его мнению, COVID-19 определенно не тот волк, который съест человечество. "Мне было трудно продавать некоторые из моих книг, потому что они не соответствовали голливудскому сценарию великой катастрофы", - говорит он. (...) Он считает, что существует некая медицинская бюрократия, производящая стандарты, препятствующие инновациям и необходимости рисковать, и представляющие собой медицинский вариант нулевого риска".

"(...) Прав ли Дидье Рауль в том, что намерен сделать из хлорохина лекарство, способное вывести нас из карантина? Его уверенность вызвала немало скептицизма среди лучших специалистов по инфекционным заболеваниям, которые указывают, что хлорохин появляется при каждой эпидемии - будь то лихорадка денге, зика, чикунгунья. "В лаборатории оно срабатывает, но когда мы попробовали его на животных моделях или на пациентах, лечение не показало феноменальную эффективность", - говорят они. И добавляют, что два китайских исследования, проведенные на пациентах, оказались неубедительными", - комментирует журналист.

"(...) Профессор Рауль взял дело в свои руки и опубликовал исследование на примере 24 пациентов, а затем 80. После шести дней лечения плаквенилом в дозе 600 мг в день (половина дозы, используемой в Китае), как он утверждает, только 25% пациентов еще оставались носителями вируса, причем эта доля составляла 90% среди тех, кто не получил лечения. Априори обнадеживающие данные. Однако речь шла об очень маленьком групповом исследовании, и это не было двойное слепое испытание, считающееся показателем хорошей клинической оценки", - отмечается в публикации.

"Профессор Франсуа Брикер, бывший руководитель отдела инфекционных заболеваний больницы Питье-Сальпетриер, указывает на другие методологические отклонения, которые ставят под сомнение выводы профессора Рауля. "Неизвестно, снизилась ли вирусная нагрузка в результате лечения или она так или иначе естественным образом снизилась у этих пациентов". Он добавляет, что 600 мг хлорохина в день - это не то же самое, что 100 мг в день, принимаемых для предотвращения малярии, и что должны серьезно контролироваться побочные эффекты", - пишет Le Figaro.

"Но сторонников Рауля тоже очень много, - говорится в статье. "Мы забыли о том, как был обнаружен вирус бешенства. Мы утратили чувство риска и дух новаторства. А Дидье Рауль не утратил его. Он посмел. Если данные, которые он представил, надежные, мы узнаем об этом очень скоро. Пациентов достаточно, хлорохина тоже, поэтому мы должны этим заняться", - настаивает Жан-Мишель Клавери из Лаборатории геномной и структурной информации (Национальный научно-исследовательский центр и Университета Экс-Марселя), на которого ссылается издание Le Point. Такое же мнение разделяет доктор Кристиан Перрон, глава отдела инфекционных заболеваний в больнице Рэймонда-Пуанкаре в Гарше : "Да, мы должны проверить эффективность гидрохлорохина в надлежащим образом проведенных исследованиях, да, это может иметь побочные эффекты (...) Мы находимся в разгаре эпидемии, если этот препарат может помочь сократить количество смертей, облегчить серьезные случаи, то было бы преступно не использовать его! Мы переживаем военное время и не станем дожидаться рандомизированного исследования против плацебо", - заявляет он.