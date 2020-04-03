В Нидерландах почти обычная жизнь

"(...) В то время как многие страны, такие как Франция и Бельгия, сели на карантин, соседние Нидерланды применили другой подход к пандемии: свободное хождение по улицам с целью достижения коллективного иммунитета против коронавируса. По данным нидерландского Национального института здравоохранения и окружающей среды (RIVM), в четверг число погибших от COVID-19 составило 1339 человек. Такая цифра представляется тревожной для населения, насчитывающего около 17 млн человек и наличия 1150 коек в отделениях интенсивной терапии (в обычное время). Тем не менее, во вторник, 31 марта, премьер-министр Марк Рютте на пресс-конференции объявил, что в стране не будет никаких изменений в политике. Стратегией правительства остается "коллективный иммунитет", - пишет корреспондент швейцарской газеты Le Temps в Амстердаме Марго Солинас.

"Голландцы продолжают жить почти так, как обычно. Хотя рестораны, бары, кафе и школы закрыты до конца апреля, людей призывают - а не заставляют - как можно дольше оставаться дома", - говорится в статье.

"(...) Я думаю, что решение правительства не лишено смысла, - утверждает Мило Конинг, студент-медик последнего года обучения, который был привлечен для лечения пациентов с коронавирусом в Амстердаме. Он оценил экономическую потерю от тотального карантина и решил, что это не рентабельно. - Смерть не единственное, что заставляет людей страдать".

"Чтобы "коллективный иммунитет" заработал, от 50% до 60% населения должно переболеть коронавирусом, по мнению Яапа Ван Дисселя, директора центра по борьбе с инфекционными заболеваниями RIVM. Решение Марка Рютте было одобрено и большинством парламентариев. Врачи и специалисты тоже согласны с правительством", - отмечает журналистка.

"Иммунитет всегда срабатывал в борьбе против вирусов, у нас есть доказательства, так произошло с вирусом Зика", - сказал доктор Кис Бринкман, иммунолог и специалист по инфекционным заболеваниям.

"При использовании карантина вирус вернется, когда у людей будет право выходить. На данный момент ситуация находится под контролем, и голландцы выполняют инструкции правительства. Например, отделение неотложной помощи в амстердамской больнице OLVG не переполнено, а значит, это разумно", - подтверждает Каз Ван Шилт, врач скорой помощи в OLVG.

"Яап Ван Диссел в среду объявил в парламенте Нидерландов, что " в настоящее время больной пациент передает вирус только 0,3 людям по сравнению с почти 3 людьми в конце февраля", что может означать позитивный ответ на тактику правительства и соблюдение его указаний со стороны голландцев. Но затем уточнил: "Это не значит, что следует начинать смягчать меры, потому что вирус продолжает распространяться". По данным голландской ассоциации интенсивной терапии, некоторые специалисты выражают опасения, поскольку пик заражения ожидается в мае", - пишет Le Temps.