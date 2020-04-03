Коронавирусом могут заразиться кошки, но не собаки

"Коронавирус может размножаться в организме кошек, и животные, вероятно, даже могут передавать возбудителя своим сородичам, показывают первые эксперименты. Однако для своих хозяев животные не представляют опасности", - сообщает немецкий журнал Der Spiegel.

"Китайские ученые сообщают, что кошки смогли заразиться коронавирусом в лабораторных условиях. К тому же имеются признаки того, что зараженное животное передало вирус здоровой кошке воздушно-капельным путем. При этом в организме собак вирус приживался плохо. В организме свиней, кур и уток он вообще не был обнаружен, говорится в исследовании, опубликованном на портале bioRxiv b и пока не подтвержденном независимыми учеными".

"Согласно генетическим анализам, в начале декабря коронавирус с большой долей вероятности передался от животного человеку, но от какого именно животного неясно. Ближайшая родственная форма возбудителя была обнаружена в организме летучих мышей. Однако маловероятно, что вирус передался от них - на момент вспышки заболевания многие летучие мыши в Китае находились в спячке, к тому же, по данным китайских властей, на рынке в Ухане летучие мыши не продавались. (...) Поэтому ученые из ветеринарного центра Харбина изучили животных, которые находятся в тесном контакте с человеком".

"В ходе эксперимента ученые ввели кошкам большую дозу коронавируса через нос и спустя несколько дней взяли у животных анализы. Вирус был обнаружен в области глотки и носа, где он, очевидно, размножился. В легких и других органах не было найдено следов возбудителя", - передает издание.

"Затем ученые поставили рядом с тремя клетками, в каждой из которых находилась одна зараженная кошка, по одной клетке со здоровым животным. В одной из этих пар спустя несколько дней вирус был обнаружен у кошки, не подвергавшейся искусственному заражению. У животного также образовались антитела к возбудителю".

"Ученые сделали вывод, что кошка могла заразиться от своего сородича воздушно-капельным путем. Но так как другие животные не заразились, вероятно, что вирус лишь с трудом передается среди кошек".

"Исследование не является доказательством того, что кошки могут заражать людей. Его результаты основываются на лабораторных экспериментах, в которых животных специально заражали большой дозой вируса. Это не соответствует пути передачи вируса в реальной жизни, подчеркнула вирусолог Линда Сайф из Университета штата Огайо в интервью научному журналу Nature. По ее словам, нет доказательств того, что концентрации вируса достаточно для того, чтобы кошки заражали людей".

"Китайские ученые также заразили коронавирусом собак, свиней, кур и уток. Лишь в организме собак были обнаружены незначительные следы вируса, которые, однако, не были заразными. В организме других животных спустя несколько дней после заражения вовсе не было обнаружено признаков коронавируса", - говорится в статье.

"В лабораторном эксперименте у кошек не наблюдалось заметных симптомов заболевания, лишь у инфицированных молодых кошек были обнаружены изменения в легких и дыхательных путях. (...) О том, что кошки не представляют опасности для своих хозяев, говорят и предыдущие исследования. В частности, известно, что кошки могут заразиться вирусом Sars и передавать возбудителя сородичам. Впрочем, среди людей, живущих с кошками, не наблюдалось учащения случаев заражения Sars. Весьма вероятно, что домашние животные не играют большой роли и в текущем распространении вируса", - резюмирует Der Spiegel.