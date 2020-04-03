Невидимый враг

"В борьбе с Covid-19 Пентагон хочет задействовать своих солдат и при этом защитить их, не ставя под угрозу свою позицию мировой державы. Однако заражение людей на авианосце показывает, перед какой дилеммой стоят США", - пишет немецкий журнал Der Spiegel.

"Во времена коронакризиса война - одна из наиболее часто используемых метафор, - отмечает журналист Александр Сарович. - Дональд Трамп считает себя "президентом военного времени" и говорит о "невидимом враге". Америка ведет войну против вируса, считают губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо и Джой Байден, вероятный кандидат от демократов на президентских выборах в ноябре".

"В этой борьбе роль должны сыграть те, кто обычно противодействует видимым врагам: солдаты строят временные клиники. В Нью-Йорк прибыл плавучий госпиталь военно-морских сил. Армия призвала задействовать на добровольной основе военнослужащих запаса с медицинским образованием".

"Однако вирус наносит удар и по самой армии - и ставит ее руководство перед значительной проблемой. В последнее время количество случаев заражения растет не только среди обычного населения, но и среди военнослужащих. В понедельник утром количество зараженных среди служащих Пентагона составило более 1000 человек, из них 633 солдата. Еще в пятницу это число составляло 343 человека", - отмечает издание.

"На одной чаше весов находится притязание США, которому они хотят следовать и сейчас, когда вирус нового типа подвергает испытанию миропорядок. Это притязание вовлеченной в альянсы мировой державы, чья армия представлена по всему миру".

"На другой чаше весов находится стремление защитить солдат от коронавируса. Это в свою очередь требует мер, меняющих заведенный порядок и процессы - причем в сфере, в которой они наиболее важны", - говорится в статье.

"В настоящий момент коронавирус не влияет на стратегическую готовность американской армии, заверили недавно как министр обороны Эспер, так и генеральный штаб. (...) Однако только в последние две недели американская армия приняла несколько предупредительных мер, которые, вероятно, не останутся без последствий для ее присутствия и боевой готовности: недавно министр обороны Эспер запретил американским военнослужащим осуществлять передвижения за границей в течение 60 дней. Исключением являются передвижения войск, например, отвод войск из Афганистана".

"Согласно сообщению издания The New York Times, американская армия приостановила большинство учений, при которых солдаты вступают в тесный физический контакт. Лишь несколько дней спустя приказ был снова отменен. По информации газеты, ВМФ США отменил несколько крупных учений на западном побережье".

"Но ни один случай не иллюстрирует дилемму американской армии ярче, чем ситуация на авианосце "Теодор Рузвельт". (...) Корабль находится у берегов тихоокеанского острова Гуам к востоку от Филиппин. На борту распространяется коронавирус. Армия не называла точных данных о количестве зараженных; согласно сообщениям СМИ, заражены десятки членов экипажа. По данным издания San Francisco Chronicle, речь и вовсе идет о 200 зараженных".

"Люди, находящиеся на корабле, а это более 4 тыс. человек, пользуются общими ванными комнатами, толпятся в коридорах, спят на двухъярусных кроватях и используют для перемещения подобные лестницам шахты. Социальное дистанцирование здесь невозможно", - подчеркивает издание.

"Мы не на войне, - написал капитал Бретт Крозье в письме руководству ВМФ. - Матросы не должны умирать".

По словам Томаса Модли, исполняющего обязанности заместителя министра военно-морских сил, корабль покинуло около 1 тыс. моряков. В ближайшее время их число должно увеличиться до 2, 7 тыс. Однако около тысячи членов экипажа придется остаться на борту. "Мы не можем и не будем забирать с борта всех моряков, - подчеркнул Модли. - На корабле находится оружие, боеприпасы, дорогие самолеты, и на нем имеется атомный реактор". Мера, вероятно, на несколько недель ухудшит боеспособность авианосца", - говорится в статье.

При этом министр обороны Эспер не беспокоится о боевой готовности армии. По его словам, у США есть другие авианосцы и союзники по всему миру. "Эспер также не видит признаков того, что традиционные противники хотят использовать пандемию в своих целях. По его мнению, многие страны в текущей ситуации сосредоточены на внутренних делах. "Но это не значит, что мы должны меньше быть начеку", - передает издание его слова.