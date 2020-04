3 апреля 2020 г. Том Кингтон и Марк Беннеттс | The Times "Вирусная политика": российская коронавирусная помощь пострадавшим итальянцам вызывает удивление "Грузовик российской армии подъехал к дому престарелых на севере Италии, и из него выгрузился взвод крепких солдат в масках, которые вошли внутрь и хорошенько вычистили ковры и шторы. "Это было довольно сюрреалистично, и мы должны были объяснить нашим пожилым гостям, что происходит, чтобы они не пугались", - говорит Серджио Маффеис, директор дома престарелых Casa Serena в Леффе в Ломбардии, 25 жителей которого скончались от COVID-19". "Этот визит четко продемонстрировал то, что получило название "вирусной политики" после того, как президент Путин попытался использовать смятение в Западной Европе, отправив в трудный час российских медиков и экспертов в страну НАТО", - передает The Times. - Менее чем через 24 часа после разговора с итальянским премьер-министром Джузеппе Конте Путин приказал, чтобы более десяти военных самолетов доставили грузы и персонал в северную Италию. Но вместо того чтобы направить гражданских врачей, как это сделали Китай, Польша, Албания и даже Куба, Путин направил 100 членов российского подразделения по ядерной, химической и биологической защите, а также вентиляторы и защитное снаряжение". "Примерно 32 российским военным медикам сейчас показывают, как обращаться с пациентами с вирусом в больнице Папы Джованни XXIII в Бергамо, прежде чем они перейдут в штат временного госпиталя, созданного итальянской армией в городе. Другие специалисты российской армии дезинфицируют дома престарелых на севере Италии, жителей которых выкашивает СOVID-19", - говорится в статье. "(...) Италия традиционно занимает более мягкую позицию в отношении Москвы, чем остальная часть Западной Европы. Лидеры как левого, так и правого лагеря, в частности Маттео Сальвини, лидер Партии Лиги, выступали против российских санкций. Италия не в ладах с соседями из Северной Европы, такими как Германия, которые сопротивляются идее выпуска общих европейских "коронаоблигаций" с тем, чтобы помочь странам, наиболее пострадавшим от вируса", - напоминает The Times. "Сергей Разов, посол России в Риме, настаивает на том, что не было никаких попыток создать трения между Италией и ее союзниками по НАТО, но в то же время пригласил итальянцев увидеть, кто приходит им на помощь в трудную минуту. Виталий Шкляров, политический аналитик и кремлевский критик, охарактеризовал помощь России как "большой средний палец" западным странам и попытку показать, что она помогает итальянцам после того, как другие европейские страны "бросили их на произвол судьбы". "Татьяна Становая, руководитель аналитического центра R. Politic, сказала, что цель состояла в том, чтобы показать "превосходство России над развитой европейской страной" и доказать, что она может быть "сильнее и эффективнее". (...) "Русских в их визитах в дома престарелых сопровождают итальянские солдаты из подразделений, специализирующихся на химической защите, в том числе во время посещения Casa Serena. "Мы объяснили гостям, что русские были в синих защитных костюмах, а итальянцы в белых, - сказал Маффеис. - Итальянцы использовали чистящее средство на основе отбеливателя для дезинфекции части полов, в то время как россияне использовали чистящее средство на основе 70-процентного спирта, которое, как мы шутили, было непроданной водкой". "Но хотя это был необычный визит, он был очень полезен, и мы действительно благодарны", - подчеркнул он. Источник: The Times