Отсутствие плана у Путина

"Владимир Путин хотел закрепить за собой власть до 2036 года - а теперь ему приходится опасаться за свою популярность. Поэтому борьбу против коронавируса он возлагает на других", - пишет немецкое издание Die Zeit.

"В кризисе, крупнейшем со времен грозившего в 1998 году дефолта, Владимир Путин остается странным образом малодушным, - считает журналистка Алисе Бота. - Через день после своего визита в больницу он выступил с обращением к нации, неделю спустя последовало второе обращение, не продлившееся и десяти минут. Путин говорил спокойно, без всякой военной риторики, которая сегодня широко распространена среди глав государств. Но его обращения оказались поразительно отрешенными. В обоих случаях он не нашел слов, чтобы пробудить население. Управление кризисной ситуацией Владимир Путин пока возлагает на других, прежде всего на мэра Москвы Сергея Собянина. Он сейчас принимает непопулярные решения, которых страшится Путин".

"Путин решил расширить полномочия губернаторов и тем самым позволить им самим решать, как реагировать на эпидемию. Будто бы он советник, а не президент, на протяжении 20 лет выстраивавший свою вертикаль власти и сделавший самого себя центром этой системы", - отмечает издание.

"Президент хочет власти, а не ответственности, - полагает автор статьи. - Это долгое время было сильной стороной путинской системы - в коррупции и бесхозяйственности обвиняли губернаторов или министров, но никогда не обвиняли Владимира Путина. Он считался гарантом благосостояния, роста и процветания. Если где-то на Дальнем Востоке или в Туве какой-нибудь человек впадал в отчаяние от произвола местных властей, он всегда в итоге писал просительное письмо Владимиру Путину".

"Однако во время кризиса мнимая сила зачастую превращается в слабость. В начале своей президентской карьеры, когда затонула подводная лодка "Курск" с людьми на борту, Путин долго не появлялся на месте катастрофы. Также и в 2015 году после теракта на российском самолете, летевшем из Египта в родной город Путина Санкт-Петербург, Владимир Путин сначала исчез. Во время экономической стагнации, продолжающейся много лет и доставляющей проблемы многим россиянам, Путин остается отрешенным; ругает правительство, напоминает о необходимости реформ, будто бы почти два десятилетия у власти находится не он, а кто-то другой", - пишет издание.

"Другой сильной стороной путинской системы, которая в кризисные времена превращается в слабость, является гибкое отношение к действительности. Будь то Скрипаль, MH-17 или война на востоке Украины - всегда можно было оправдываться тем, что Россия является жертвой мирового заговора, и быть уверенным в поддержке. В случае с коронакризисом это не удастся. Нехватка информации, долгое время царившая на государственных телеканалах, заверения в том, что все под контролем и Россия не затронута [эпидемией] - все это теперь настигает правительство".

"Если еще неделю назад вирус был абстрактным, то с каждым днем он становится более конкретным. По всему миру пробил час сильной исполнительной власти, ограничивающей свободу для сдерживания вируса - но Путин остается в некотором смысле отстраненным. Будто бы кризис происходит в мире, который не имеет никакого отношения к его собственному".

"Вплоть до конца марта он публично пожимал руки, ездил по стране, встречался с предпринимателями, позировал для селфи - но затем вирус стал очень реальным и для него. Анализ на коронавирус главного врача клиники в Коммунарке, которого Путин неделю назад благодарил рукопожатием, во вторник дал положительный результат", - пишет Die Zeit.