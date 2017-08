3 августа 2017 г. Ник Шагер | The Daily Beast Как российские агенты Путина украли зимнюю Олимпиаду 2014 года "Помимо множества его "достижений", Дональд Трамп снова поощрил Россию благодаря нескончаемому скандалу по поводу его сговора с ней. Это привлекло внимание не только к стремлению его команды прийти к власти любой ценой, но и к готовности режима Владимира Путина сделать все, что покажется ему необходимым, для достижения своих целей", - пишет Ник Шагер в The Daily Beast. "Только самые зашоренные верят, что администрация Путина действует законно, принимая во внимание то, что убийственные глубины ее преступных интриг и двурушничества - постоянная тема обсуждения отечественных СМИ. Тем, кто еще не убедился, что эта иностранная держава закоренела в обмане, Netflix предоставляет обличительное подтверждение того, что ее менталитет подразумевает стремление к победе любой ценой, - а именно, документальный фильм Icarus ("Икар"). Он показывает, на что готов пойти наш бывший враг по холодной войне, чтобы обойти верховенство закона в своем стремлении к триумфу и завоеваниям, - говорится в статье. - Однако в данном случае игровая площадка - не политика президентского уровня, а олимпийский спорт". Автор статьи пересказывает содержание данного фильма, представленного в январе на кинофестивале Sundance. В нем говорится, что в 2014 году велосипедист Брайан Фогель (режиссер и соавтор сценария фильма, сыгравший в нем самого себя), желая улучшить свой результат на гонке Haute Route, решил начать использовать стероиды и прибегнул для этого к помощи главы российской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, с которым он познакомился по рекомендации главы лаборатории UCLA Olympic Laboratory (Лос-Анджелес) Дона Кэтлина. Родченков разработал для Фогеля схему приема гормональных препаратов, а также провез в Россию несколько чистых образцов его мочи. Фогелю не удалось улучшить свой результат (в 2014 году он финишировал 27-м, а в 2013-м - 17-м), однако все его допинговые пробы оказались отрицательными. После того как 4 декабря 2014 года немецкое телевидение показало документальный фильм "Как Россия делает своих победителей", главным героем которого был Родченков, тот оказался под огнем ВАДА и МОК, а также стал "обузой для России", по словам Шагера. Фогель помог Родченкову бежать в Лос-Анджелес, где тот встретился с адвокатами и корреспондентами The New York Times, чтобы разоблачить российскую допинговую систему, пиком использования которой стала Олимпиада 2014 года в Сочи. В фильме Icarus рассказано о том, как Родченков при поддержке Фогеля пытался стать героическим разоблачителем, а также показаны российское двуличие и смертельная опасность, которая ждет тех, кто выскажется против него. "Примечательно, что не хватает там критики самих Родченкова и Фогеля, - указывает Шагер. - В фильме Icarus много внимания уделяется попыткам этих двоих порвать Россию и избежать смерти, но не отводится должного места тому факту, что оба они - этически скомпрометированные обманщики и что их курс на борьбу с российским допингом обусловлен не нравственным чувством, а необходимостью. Фильм Фогеля обходит тот очевидный момент, что Родченков - не святой пророк, а просто человек, который настучал на свое начальство, когда подумал, что оно собирается его убить. Отказавшись повернуть камеры на себя, Фогель (в конце концов, систематически применявший допинг в сотрудничестве с Родченковым) несколько подпортил созданную в фильме Icarus картину праведного риска и самопожертвования перед лицом огромной угрозы", - отмечает Шагер. "Однако тем, кто ценит честность, честную игру и справедливую соревновательность в спорте, необходимо посмотреть этот фильм (который заканчивается тем, что президент МОК Томас Бах игнорирует рекомендацию ВАДА исключить российскую команду из Игр в Рио 2016 года), так как в нем разоблачаются систематическая коррупция и несостоятельность по обе стороны допинговой проблемы. Не говоря уже о том, что он является дополнительным свидетельством того, что у России по-прежнему мало равных в нарушении любых законов ради достижения своих целей. Это красноречивое обличение, от которого только Дональд Трамп может отмахнуться как от "фальшивых новостей", - резюмирует журналист. Источник: The Daily Beast