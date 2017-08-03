Инструмент путинской власти

Когда речь идет о том, чтобы расколоть Запад, президент России не сдается. Что будет, если закрывать на это глаза, демонстрирует инцидент с турбинами Siemens, пишет в своем комментарии на сайте Frankfurter Allgemeine Zeitung Фридрих Шмидт.

В связи с новыми антироссийскими санкциями в Германии вполне закономерно опасаются за проекты в сфере энергетики - и, прежде всего, за "Северный поток-2", поясняется автор. Критики ужесточения санкций указывают на их "противоречащий международному праву характер" и стремление американцев гарантировать собственные интересы. Однако они "упускают из виду тот факт, что Конгресс США подчеркивает единую позицию с ЕС в отношении России и отмечает, что в отношении штрафных мер против компаний, задействованных в строительстве "Северного потока-2", президент США будет согласовывать свои шаги с союзниками".

Новый закон, продолжает автор, указывает на то, в чем в Европе и так не сомневаются: Россия использует свою сильную позицию в энергетическом секторе как рычаг для оказания влияния на внутреннюю политику и внешние отношения между странами Европы и Евразии. В целях повышения энергетической безопасности следует снизить зависимость от российских ресурсов и госпредприятий, а Вашингтон, рассуждает автор, должен будет "поддержать" в этом европейцев.

"Целый ряд энергетических компаний и политиков делают вид, что газовый бизнес с Россией, в том числе и "Северный поток-2", опирается исключительно на экономические интересы. Это совпадает с риторикой Москвы. Но на деле все обстоит иначе: все, что связано с нефтью и газом, (...) в России связано с властью и ее демонстрацией. Даже такой российский вассал, как Белоруссия, удерживается на коротком поводке при помощи угроз приостановить или сократить энергопоставки".

"Деятельность Путина за последние несколько лет доказывает тот факт, что политика всегда превалирует над экономикой. (...) Последняя становится инструментом путинской власти: касается ли это аннексии Крыма, интервенции в Восточной Украине или продовольственного эмбарго с Турцией и ЕС".

Куда это может зайти, демонстрирует инцидент с турбинами Siemens, которые, несмотря на санкции, оказались в Крыму. "Окончательное включение оккупированного острова в состав России является приоритетом Путина. Никто не сомневается в том, что в марте 2018 года он будет переизбран".

"Инцидент с газовыми турбинами - олицетворение того, что нарушение Путиным условий договоров, правил и обещаний является его политическим капиталом", - говорится в статье.