3 августа 2017 г. Катрин Хилле | Financial Times Российский мэр говорит Кремлю: разрешите Алексею Навальному баллотироваться на выборах "Популярный мэр одного из крупнейших российских городов предостерег Кремль, что не следует запрещать оппозиционному политику Алексею Навальному баллотироваться в президенты в будущем году, поскольку Москва рискует спровоцировать негативную реакцию общества на свои манипуляции выборами", - сообщает корреспондент Financial Times Катрин Хилле. В интервью Financial Times мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман заявил, что, по его мнению, Навальный "не имеет запасного плана [и] пойдет в этом до самого конца". По мнению издания, положение Навального и Ройзмана (последнему не дали баллотироваться в губернаторы Свердловской области) - это индикатор, демонстрирующий, в какой мере Кремль позволит независимым политикам окрепнуть. "Политические аналитики говорят, что поддержка со стороны Ройзмана или серьезное недовольство общества в Екатеринбурге региональными выборами могли бы помочь Навальному набрать популярность", - пишет издание. Ройзман сказал в интервью: "И [Навальный], и все его сторонники будут настаивать, чтобы его допустили [к выборам. - Прим. ред.]. На месте правительства я разрешил бы ему баллотироваться". "Если его не допустят, всякий первым делом подумает, что им страшно. Едва появится мысль, что им страшно, сразу появятся сомнения в их всесилии, в их власти", - сказал он также. Издание утверждает, что Ройзман "тщательно старается не бросать открытый вызов "Единой России" или Путину. Хотя в прошлом он поддерживал две партии, которые умеренно критикуют Кремль, он уверяет, что не является оппозиционным политиком, и говорит, что не торопится решать, кого он поддержит на президентских выборах". После блокировки своей кандидатуры Ройзман призвал бойкотировать выборы губернатора Свердловской области. В последние годы власти создали дополнительные помехи для кандидатов, не одобряемых Кремлем, пишет издание. "Власти совершают шаги, которые не вызывают к ним уважения и подрывают доверие к ним, - сказал Ройзман. - Люди видят, что их обманывают. Они чувствуют, что с ними никто не считается, что власти считают их идиотами". "Игнорировать народ удобно, но наступит момент, когда это станет неудобным", - заметил Ройзман. "Это ровно то, как было в 1917 году, - добавил он. - Существует критическая масса. Все чувствуют, что нам остается ждать недолго". Источник: Financial Times