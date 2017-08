3 августа 2017 г. Алек Лун | The Guardian Человек, разыскивающий могилы узников ГУЛАГа, раскапывает неудобную правду в России "В период сталинского "Большого террора" в 1937-1938 годах тайная полиция доставила в этот лес 6241 узника ГУЛАГа. Им велели лечь лицом вниз в ямы, выкопанные в песчаном грунте, и расстреляли их в затылок из револьверов", - пишет корреспондент The Guardian Алек Лун в репортаже из урочища Сандармох (Карелия). "Когда их останки разложились, почва над каждым массовым захоронением просела. Именно эти впадины в лесу помогли Юрию Дмитриеву и другим членам "Мемориала", старейшей в России правозащитной организации, отыскать это место в Сандармохе в 1997 году. Это одно из крупнейших массовых захоронений на территории бывшего СССР", - говорится в статье. 61-летний Дмитриев вместе с "Мемориалом" посвятил много лет усилиям восстановить память о жертвах советских репрессий, пребывавших "в забвении, которое спонсировалось государством", по выражению газеты. "Чтобы наше правительство стало (...) подотчетным, нам нужно просвещать народ", - сказал Дмитриев. Газета комментирует: "Но не все хотят помнить эту забытую историю, особенно на фоне нынешнего патриотического жара в России. Российский президент Путин сказал в июне, что излишняя демонизация Сталина - один из способов атаки на Советский Союз и на Россию, а в последние годы несколько ответвлений "Мемориала" были объявлены "иностранными агентами". Издание также сообщает, что Дмитриев "в декабре был арестован и обвинен в том, что делал непристойные фотографии своей 12-летней приемной дочери (сам он отрицает эти обвинения), он находится под стражей, судебное разбирательство продолжается. В случае признания виновным ему грозит 15 лет тюрьмы". "Специалист по сексуальным расстройствам сказал, что фотографии не являются порнографическими, а "Мемориал" и другие утверждают, что Дмитриев - политзаключенный, преследуемый за то, что обнажает аспект истории, осложняющий усилия Кремля по прославлению советского прошлого", - пишет издание. Взрослая дочь Дмитриева сказала, что он делал снимки, чтобы документально подтвердить, что здоровье ребенка улучшается на случай, если службы опеки попытаются изъять девочку из семьи. Возвращаясь к теме Сандармоха, газета пишет, что первоначально местные власти поддерживали созданный там мемориал. Но в прошлом году на мероприятии 5 августа в память о погибших "впервые не присутствовал никто из чиновников или церковников", говорится в статье. "Прошлым летом государственные СМИ начали сообщать о необоснованном утверждении, что на самом деле в Сандармохе лежат советские солдаты, убитые финнами", - отмечает издание. Вернувшись к делу Дмитриева, газета пишет: "Сторона обвинения продолжает дело, в которое также включены обвинения в "извращенных действиях" и незаконном хранении огнестрельного оружия, а именно ствола изготовленной 60 лет назад охотничьей винтовки, который был найден Дмитриевым, по словам его адвоката". "Истинное преступление Дмитриева, полагают его сторонники, в том, что он критиковал правительство и сотрудничал с активистами из стран, которые являются геополитическими противниками России, в том числе из Польши и с Украины, дабы почтить память их соотечественников в Сандармохе", - пишет издание. Источник: The Guardian