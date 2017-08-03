Как российские спецслужбы шантажируют геев и заставляют их следить за исламистами

Руслан стоял на перекрестке в центре Дербента, крупного города, расположенного в Дагестане, и ждал друга, когда рядом с ним неожиданно остановилась машина. После пары фраз, которыми он перекинулся с теми, кто сидел внутри, Руслан понял, что перед ним "силовики". Они заставили его сесть в машину, передает Марко Фибер в Huffington Post Deutschland.

"Это было началом шантажа, из-за которого молодой человек, верующий мусульманин, решился на побег в Турцию. Шантажировать его могли потому, что 23-летний молодой человек придерживается нетрадиционной сексуальной ориентации", - говорится в статье.

"Давление, оказываемое на сексуальные меньшинства в России, за последние годы значительно выросло", - объясняет Уве Хальбах, эксперт по Северному Кавказу и исламизму из авторитетного Фонда науки и политики.

"В Чечне, граничащей с Дагестаном, власти устраивают охоту на гомосексуалистов, - пишет автор. - По некоторым данным, с конца 2016 года в Чеченской республике было похищено свыше 200 человек: их шантажировали и пытали. По меньшей мере 20 человек были убиты".

Вместе с ростом дискриминации увеличился и потенциал для применения компромата, "с советских времен представляющего собой важный инструмент для дискредитации политических и экономических оппонентов и заставляющего идти на сотрудничество", говорится в статье.

Как отметил в беседе с изданием эксперт Хальбах, "ЛГБД-сообщество легко поддается шантажу посредством компромата - особенно на консервативном Северном Кавказе".

В случае с Русланом сотрудники спецслужб также использовали компромат - молодой человек должен был согласиться на сотрудничество и не только выслеживать местных исламистов, но и отправиться на войну в Сирию, чтобы содействовать возвращению уехавших с Северного Кавказа исламистов. На размышление ему дали пять суток, рассказывает Руслан в интервью российскому интернет-порталу "Кавказский узел". В случае отказа силовики пообещали опубликовать компрометирующее его видео, фотографии и другую информацию. Кроме того, ему пригрозили тюрьмой, передает издание.

"В Дагестане существует активное противостояние между сторонниками традиционного ислама, суфизма, и салафитами. Местные власти составили списки, куда вошли тысячи молодых людей, которых считают потенциальными террористами и экстремистами", - пишет автор. "Достаточно носить длинную бороду, чтобы попасть в такой список", - замечает Уве Хальбах.

Руслан решился бежать. Ночью он прокрался через соседский сад на шоссе, не взяв с собой ничего, даже телефон, по которому его могли отследить. Через Баку ему удалось попасть в Турцию, где он с тех пор и живет. Однако до сих пор получает "весточки" от ФСБ - его хотят вернуть обратно.

То, что случай Руслана не исключение, доказывает произошедшее с Е.Ф. из соседней Чечни. Его похитили полицейские. "Мы отпустим тебя при одном условии: ты должен на нас работать. Ты должен искать "педиков", "сирийцев" (тех, кто, по данным властей, собирается отправиться в Сирию, чтобы примкнуть там к ИГИЛ*. - Прим. авт.) и наркоманов", - рассказывает пожелавший сохранить инкогнито молодой человек.

После нескольких лет, проведенных вдали от дома, Руслан хочет вернуться. "Но если я попытаюсь вернуться, они снова попытаются завербовать меня - или, возможно, убить", - говорит молодой человек. На Северном Кавказе, добавляет автор, это не пустая угроза, а реальность.

*"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая группировка, запрещенная в РФ.