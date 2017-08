3 августа 2017 г. Обзор прессы | InoPressa: тема дня Постановлением о санкциях Конгресс связал Трампу руки Заявления Трампа о неконституционности подписанного им постановления о введении новых санкций в отношении России заставляют усомниться в том, что он будет его выполнять, беспокоятся американские СМИ. "Это ложная трактовка его конституционных полномочий", - говорят эксперты. Но эффективны ли санкции? Это скорее символический жест, чем решение проблемы: из инструмента влияния на политику Кремля санкции превратились в наказание, причем не только для Путина, но и для Трампа. "В среду президент Трамп подписал постановление о введении новых санкций в отношении России, но незамедлительно выразил сомнения в его конституционности и раскритиковал то, что Конгресс расширил свои полномочия, дабы не позволить Трампу смягчить карательные меры против Москвы", - пишет The Washington Post. Корреспонденты Эбби Филлип и Карун Демирджян полагают: заявление Трампа побуждает усомниться в том, что он будет выполнять все до одного положения постановления. Постановление дает Конгрессу 30 дней на то, чтобы проголосовать против любых поправок к санкциям, которые предложит президент. "То, как законодатели солидарно связали Трампу руки в ситуации с санкциями против России, отражает растущую обеспокоенность позицией Белого дома в отношении Москвы - позицией, которую критики называют наивной", - пишет издание. "Хотя Трамп сказал, что будет уважать этот раздел постановления, несмотря на свои сомнения, он утверждал, что другие части документа "явно неконституционны", и дал понять, что может проигнорировать его положения, касающиеся территориальной целостности Украины и отказа выдавать визы иностранцам, на которых распространяется постановление", - говорится в статье. Правомерно ли утверждение Трампа о неконституционности условий постановления? "Очевидно, это ложная трактовка его конституционных полномочий, - возражает Майкл Гленнон (Флетчеровская школа юриспруденции и дипломатии). - У Конгресса очень широкие полномочия во внешней торговле - ему открыто дана власть регулировать торговлю с зарубежными странами". Российский премьер Медведев написал: "Администрация Трампа продемонстрировала свое полное бессилие, самым унизительным образом передав исполнительные полномочия Конгрессу". "Заявление Трампа при подписании законопроекта по российским санкциям ставит конституционные вопросы" - утверждает в заголовке своей статьи Грегори Корт в USA Today. Как говорится в статье, "Трамп выдвинул ряд конституционных возражений на попытки Конгресса диктовать проводимую им внешнюю политику". "В этом случае вы видите, как президент пытается сохранить могущественную репутацию во внешней политике", - считает Марк Раш, профессор права в Университете Вашингтона и Ли. "Я думаю, в общем и целом, что президенту связали руки, - заявил изданию Брайан Маршалл, заведующий кафедрой политологии в Университете Майами в Огайо. - Это дает президенту возможность некоторой политической риторики, но потом наличие этих конституционных возражений может дать ему прикрытие для свободы действий в том, как он будет в реальности проводить закон в жизнь". После того как президент США Трамп дал зеленый свет новым санкциям против России, перезагрузки между Вашингтоном и Москвой, скорее всего, ждать не стоит, пишет Die Welt. "Новые антироссийские санкции (...) будут иметь долгоиграющие последствия для России. Они сделали невозможной сделку между Трампом и Путиным. Теперь президент США не сможет в одностороннем порядке отменять санкции, их срок не определен, к тому же никто не гарантирует, что они будут пересмотрены в том случае, если Москва пойдет на определенные шаги", - отмечает автор статьи Юлия Смирнова. "Тем самым они становятся не инструментом влияния на политику Путина, а наказанием за аннексию Крыма и войну на востоке Украины", - считает журналистка. Нет оснований полагать, что новые санкции вынудят Кремль прекратить поддерживать сепаратистов в Восточной Украине или Асада в Сирии, отдать Крым Украине или распустить хакерские группы, поддерживаемые государством, говорится в материале. "Российский фактор" надолго станет составляющей политики США. "Тема настолько ядовита, что мало кто из американских политиков станет открыто выступать за улучшение отношений с Москвой. Конкретного пути выхода из конфронтации не предвидится", - пишет Юлия Смирнова. "В конечном итоге кризисы в США и разногласия между Америкой и Европой могут сыграть на руку Кремлю. Пока Запад спорит, Путин может расслабиться и подумать над следующим тактическим шагом", - пишет в заключение журналистка. "Экономические санкции служат скорее символом, чем решением", - пишет Chicago Tribune. "Тот, кто ожидает больших результатов от введения новых санкций против России за вмешательство в выборы 2016 года, которые президент Дональд Трамп неохотно подписал в среду, видимо, будет разочарован. Но это не означает, что санкции - ошибка. Показать, что Владимир Путин не может безнаказанно атаковать нас, все равно стоит", - пишет автор статьи Стив Чапмэн. "Закон, разумеется, направлен не только против Путина. Он направлен и против Трампа. Помимо всего прочего, он ставит его в известность, что никто на Капитолийском холме не считает, что на него можно положиться во взаимоотношениях с Путиным", - продолжает автор. "Сколько бы администрация ни стремилась преуменьшить или проигнорировать проблему российского вмешательства в выборы 2016 года (и как бы искренне Трамп ни хотел "пойти дальше", как он заявил), Конгресс - другое дело. Новые российские санкции теперь закон. И законодатели рвутся не только финансировать усилия по борьбе с пропагандой, но и расследовать влияние, которое российская пропаганда уже могла оказать на американские выборы. Если администрация Трампа игнорирует эту проблему, Конгресс только рад напомнить ей о ней", - отмечает и автор статьи в The Atlantic Кришнадев Каламур. Вашингтон продвигается вперед по новым санкциям против России за вмешательство в американские выборы 2016 года, пишут Иэн Толли и Брайан Макгилл в The Wall Street Journal. Но эффективны ли санкции? - задаются вопросом журналисты. "Часто сложно отделить экономические последствия санкций от более общих рыночных сил", - отмечают авторы, приводя в пример антироссийские санкции 2014 года. "К 2017 году страна снова растет, - говорится в статье. - Россия сохраняет контроль над Крымом и на востоке продолжаются бои, несмотря на несколько соглашений о прекращении огня". Авторы вспоминают и санкции против Кубы, введенные США в 1958 году: "Многие аналитики отмечают, что санкционная политика не в силах свергнуть режим Кастро".