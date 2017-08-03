В Норвегии ксенофобская группа приняла пустые кресла в автобусе за женщин в парандже

Хотя Норвегия только что приняла путем голосования закон, запрещающий ношение в публичных местах одежды, полностью закрывающей лицо, члены группы антииммигрантской направленности в Facebook повсюду усматривают ее смутные очертания, пишет журналистка французской газеты Le Monde Лина Рхрисси.

Недавняя публикация фотографии, где якобы изображены шесть женщин в парандже в автобусе, на странице в Facebook норвежской группы антииммигранской направленности Fedrelandet Viktigst ("Отечество прежде всего") вызвала волнение и возмущение, говорится в статье.

В сотне комментариев картинка была расценена одновременно как "страшная" и "трагическая". Один из 13 тыс. членов группы, который после этого ее покинул, написал: "Выгоните их из нашей страны! В какую жуткую эпоху мы живем?" Другой участник представил самое худшее: "Это действительно наводит страх, это должно быть запрещено. Никогда не знаешь, кто скрывается под вуалью. Это могут быть вооруженные террористы".

При этом на фотографии, сопровождаемой надписью: "Что люди думают об этом?", на самом деле изображены пустые кресла в автобусе. Это становится очевидным для любого, кто присмотрится к снимку более двух секунд, отмечает автор статьи.

Йохан Слэттавик, шутник, опубликовавший "информацию" в группе, объяснил в Facebook, что подобная идея у него возникла вечером, от нечего делать. Ему было любопытно посмотреть, какую реакцию вызовет такая картинка: "Я это сделал еще и в просветительских целях. Мне хотелось показать разницу между законной критикой иммиграции в Европе и слепым расизмом и ксенофобией".

Публикация Синдра Бейера, изобличающего иллюзию ксенофобской группы, собрала около 30 тыс. лайков "мне нравится", говорится в статье.

Для объяснения этого сюрреалистического недоразумения немаловажен политический контекст. Норвегия 12 ноября стала первой скандинавской страной, предложившей запретить ношение одежды, полностью закрывающей лицо, в детских яслях, школах и университетах, пишет журналистка.

Опрошенный норвежским сайтом Nettavisen Синдр Бейер, который следит за группой Fedrelandet Viktigst уже какое-то время, заявил, что он хотел раскрыть остальным "темные уголки интернета".

"Я был потрясен количеством ненависти и "фейковых новостей", которые они распространяют. Выраженная ими злоба по отношению к креслам в автобусе показывает, до какой степени предрассудки вредят способности мышления".

Руна Бергланд Стин, глава Норвежского центра по борьбе с расизмом (Antirasistisk Center), подтверждает анализ интернет-пользователя: "Люди видят то, что хотят видеть, а они хотят видеть, что это опасные мусульмане. В определенном смысле, это интересная проверка, демонстрирующая, с какой скоростью можно обнаружить подтверждение нашим собственным психозам".

По мнению антирасистской активистки, социальные сети способствуют усилению этих ксенофобских и исламофобских рассуждений в Норвегии. "Это демократическое новшество, однако это также место, где люди культивируют свои коллективные страхи и злобные чувства, находя их подтверждение у своих единомышленников", - сказала она сайту Nettavisen.