Власти Польши вырубают реликтовый лес в Беловежской пуще

В Беловежской пуще, в древних реликтовых лесах, ультраконсервативное польское правительство проводит массированную вырубку леса, игнорируя законодательство ЕС, пишет специальный корреспондент Liberation Од Масьо.

"Это лес с самым ограниченным следом человека в Европе, где обитает четверть всемирного поголовья зубров, и правительство безнаказанно его уничтожает", - предупреждает Дариуш Гатковски из Всемирного фонда дикой природы (WWF) Польши.

С начала года компания "Государственный лес" по указанию правительства ведет в Беловежской пуще массированную вырубку лесов. Четыре валочные машины вырубают от 200 до 300 деревьев в день. "Впервые в этом лесу находятся такие машины", - утверждает Дариуш Гатковски. При этом эти места защищены польским и европейским законодательством, Беловежская пуща включена в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО с 1979 года как биосферный заповедник, а также входит в сеть охранных участков "Натура 2000". Заготовка лесоматериалов, которой управляет министр окружающей среды Польши Ян Шишко, является незаконной, говорится в статье.

Причиной этой массированной вырубки леса стали жуки-короеды. По крайней мере, так утверждают польские власти. "Еловые короеды, чрезмерно распространившиеся в лесу, убивают не только каждое дерево, но также разрушают целые лесные массивы, - указывает министерство окружающей среды Польши. - Лес может погибнуть, а вместе с ним и различные виды животных, в частности те, которые защищаются европейскими директивами". По мнению Ариэля Бруннера из НПО Birdlife Europe, это заявление является ложью: "Вторжение жуков-короедов является нормальной эволюцией естественного жизненного цикла леса. К тому же власти вырубают и те деревья, которые не затронуты этими насекомыми".

В деревне посреди Беловежской пущи в июне был разбит лагерь активистов по охране окружающей среды. Десятки активистов со всего мира сменяют друг друга на старинной ферме, предоставленной местными жителями, чтобы проводить акции по блокированию работы лесной техники, пишет Масьо.

Вопреки всем ожиданиям, часть местного населения поддерживает кампанию по вырубке леса и противится расширению зоны государственного заповедника на весь лес, которая позволила бы лучше его защищать, продолжает журналистка.

Местная НПО Santa, как и министр Шишко, отстаивает "активную защиту" леса, то есть устранение избыточных деревьев, больных или засохших, с целью лесозаготовки. "Это тяжелая ошибка. Для животных и насекомых засохшие деревья являются источником жизни, - считает представитель польского отделения Greenpeace Кшиштоф Чибор. - Под предлогом этой "активной защиты" правительство закрывает целые участки леса в разгар туристического сезона".

Брюссель не оставил без внимания провокационные действия польской исполнительной власти. В июне 2016 года Европейская комиссия отправила ультимативное требование властям Варшавы о соблюдении законодательства ЕС. Откровенно еврофобское польское правительство отреагировало по-своему: ускоряя разрушение Беловежской пущи. Тогда Брюссель 13 июля обратился в Европейский суд.

В пятницу судебная инстанция вынесла промежуточное решение: польское правительство должно немедленно прекратить вырубку леса в тех зонах, где она запрещена. Если Польша будет осуждена Европейским судом, то она должна будет выплатить штраф более 4 млн евро и неустойку в размере 300 тыс. евро в день за несоблюдение судебного решения. Ультраконсервативное правительство не согласилось. В понедельник в своем коммюнике министерство окружающей среды ответило, что будет продолжать вырубку леса, поскольку "принятые на месте меры необходимы для защиты естественной среды и биологических видов, а также общественной безопасности".