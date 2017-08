3 августа 2017 г. Эндрю Крамер | The New York Times Марк Касовиц, адвокат Трампа, также представляет российский "Сбербанк" Подыскивая в этом году защитника, российский государственный банк остановился на ком-то, кто, по его словам, имеет соответствующий опыт. Однако банк настаивает, что опыт не включает рекламную презентацию фирмы юриста, в которой говорится, что он представляет "президента Дональда Трампа в широком круге вопросов, связанных с судебными разбирательствами, уже более 15 лет", пишет Эндрю Крамер в американской газете The New York Times. "В России найти правильные инсайдерские связи - необходимое условие успеха в тяжбе, но дело против "Сбербанка" разворачивается в Федеральном окружном суде Манхэттена, - говорится в статье. - Была высказана обеспокоенность о причинах, по которым "Сбербанк" нанял адвоката, Марка Касовица, своим главным защитником. На банк подал в суд российский бизнесмен Сергей Пойманов, который годами спорил с ним в российских судах". "Иск, как кажется, не связан с другим делом Касовица, в которое вовлечена Россия, - защитой Трампа в расследовании возможного сговора чиновников его штаба с Россией, вмешавшейся в прошлогодние президентские выборы", - отмечает журналист. Потенциал российского вмешательства где-то еще - в американских судах - вызвал озабоченность среди адвокатов Пойманова, которые не уверены, что связи Касовица с Трампом не сыграли никакой роли в том, что "Сбербанк" выбрал именно его, сообщает автор. "Я не хочу никого обвинить, но я не могу исключить, что они хотят его использовать из-за его связей, - заявил изданию в ходе интервью в Москве Дмитрий Фомичев, адвокат Пойманова. - Я не могу исключать, что это была их мотивация. Такой вопрос стоит". "Сбербанк" в заявлении опроверг, что он нанял Касовица из-за его связей в Белом доме, передает Крамер. В заявлении говорится: "Сбербанк", посоветовавшись с рядом людей в США, нанял его из-за его репутации и его послужного списка в области судебных тяжб. Его приглашение на работу не имеет ничего общего с представлением им президента Трампа". Издание напоминает, что дело Пойманова началось как имущественный спор, произошедший до президентских выборов 2016 года. Бизнесмен "предъявил иск против "Сбербанка", нескольких его дочек и менеджеров, а также против своего конкурента в бизнесе на сумму 750 млн долларов, заявляя, что ценный карьер по добычи гравия, которым он владел, был, вероятно, незаконно обанкрочен и захвачен банком в ходе корпоративного рейда пять лет назад. "Сбербанк" заявляет, что он завладел карьером в качестве залога после того, как Пойманов не выплатил заем". Источник: The New York Times