Конгресс готовит второй раунд мер в отношении Трампа и России

Конгресс движется к тому, чтобы заставить Пентагон нарушить Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД), в рамках очередной попытки ограничить Дональда Трампа в его отношениях с Москвой, пишет Politico.

Оборонные законопроекты, готовящиеся как в Палате представителей, так и в Сенате, требуют от военных, чтобы они начали разработку ракет средней дальности, запрещенных договором, который был заключен Рональдом Рейганом и Михаилом Горбачевым в 1987 году.

"Сторонники этого шага утверждают, что он необходим, так как российский президент Владимир Путин нарушил пакт. Но оппоненты опасаются, что это повысит риски ядерной конфронтации в момент, когда отношения между двумя странами упали до уровня холодной войны", - пишет автор статьи Брайан Бендер.

Административно-бюджетное управление Белого дома (OMB) раскритиковало Палату представителей за такую инициативу, отметив, что она "привязывает администрацию к специфической ракетной системе, что ограничивает потенциальные возможности военного ответа".

Администрация "в настоящее время разрабатывает интегрированную дипломатическую, военную и экономическую ответную стратегию, которая доводит до максимума давление на Россию", говорится в недавнем заявлении OMB.

Трамп получил неожиданную поддержку от демократов в Конгрессе, обеспокоенных потенциалом разжигаемой гонки вооружений. В их числе - сенатор Патрик Лихи, который проголосовал за ратификацию РСМД в 1988 году.

"Сейчас, как и тогда, ядерное оружие малой и средней дальности не является фактором сдерживания, но может увеличить вероятность просчетов, которые приведут к невообразимому", - отметил Лихи в заявлении изданию Politico.

Юридические эксперты также подвергли эту законодательную инициативу критике за превышение полномочий Конгресса, утверждая, что Сенат может только ратифицировать договоры и только президент может вести по ним переговоры или выходить из них. Палата представителей вообще не играет никакой роли в одобрении договоров, поясняет издание.

Инициатива, готовящаяся в Палате представителей, предполагает создание программы по разработке ракеты наземного базирования, что запрещено Договором о РСМД. В Сенате вскоре будет обсуждаться аналогичное предложение, на которое потребуется выделить 65 млн долларов, а также предписание военным вновь вернуть на вооружение ракеты средней дальности, которые оба участника холодной войны вывели из обращения три десятилетия назад.

Один из сторонников этих предложений, республиканец Том Коттон, в обращении к Центру стратегических и международных исследований в прошлом месяце заявил, что действия Конгресса не являются нарушением договора.

"По договору мы не можем испытывать, производить и иметь в наличии ракеты средней дальности наземного базирования, - отметил он. - Но мы можем проводить исследования по усовершенствованию других ракет, в частности, по увеличению их дальности или по их адаптации к другой среде".