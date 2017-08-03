Это кино мы уже видели. В России

"По общепринятому мнению, текущая ситуация в Вашингтоне - нечто беспрецедентное", - пишет в своей статье в Politico Юджин Румер, директор программы России и Евразии в Carnegie Endowment for International Peace. Но, по мнению Румера, опытные специалисты уже все это видели: они помнят Россию 90-х.

"Президент Борис Ельцин - фигура харизматичная, часто неспособная контролировать свои порывы - был пленником в Кремле или в своей загородной подмосковной резиденции. Он много пил и, как сообщалось, часто был неспособен выполнять свои обязанности. В итоге он стал опираться на небольшую группу советников, которую в Москве прозвали "семьей". Ее ядром были его ближайшие родственники, которые держали под контролем доступ к нему и поток получаемой им информации", - пишет автор. Утверждения о коррупции и нарушениях этики приближенными Ельцина стали обыденным явлением.

Румер отмечает: реальная экономическая власть была сконцентрирована в руках семи банкиров, которые также контролировали крупные СМИ и "активно пользовались ими, чтобы продвигать свои деловые интересы, атаковать друг друга и поддерживать или расшатывать Кремль". Фейковые новости стали орудием борьбы в политике и бизнесе. Некоторые олигархи становились чиновниками и получали в награду льготы для своего бизнеса.

Законодательная власть в России стала дисфункциональной ввиду сочетания узкопартийной политики и значительного расширения полномочий президента. "Многие депутаты и парламентские фракции оказались в зависимости от богатых заинтересованных кругов. Поскольку Дума была неспособна издавать законы, Кремль правил страной через президентские указы, которые, по слухам, часто были делом рук "семьи", - говорится в статье.

Суды так и не оправились от удара в октябре 1993 года, когда Ельцин закрыл Конституционный суд и разогнал силой Верховный Совет.

Главы регионов брали дело в собственные руки, некоторые из них превратили свои регионы в личные вотчины.

"Экономический крах, потеря уверенности в себе и политическая дисфункциональность - таково было наследие страны под конец ельцинского десятилетия. Россияне были раздосадованы, удручены и унижены", - пишет автор.

В 90-х американцы и не думали, что в США возможно нечто подобное. "Но все изменилось быстро и без предупреждения, и никто этого не ожидал и не предсказывал", - отмечает автор. Он напоминает: россияне приветствовали приход Путина к власти, сочтя его сильным лидером, который спасет страну от нее самой.