Приветствия в адрес Москвы

Дональд Трамп очень любит телекамеры, особенно при подписании им распоряжений, законов или тому подобного. Позднее это используется для его пиар-шоу. "И поэтому, если он подписывает очень важный документ, да еще и не публично, это что-то да значит", - пишет политический обозреватель немецкого журнала Der Spiegel Марк Пицке о новых санкциях против России, вызвавших протест, в том числе, в Европе.

Как раз "это и произошло в среду с законом о санкциях, подписанным при жестком медиа-блэкауте". Впоследствии Белый дом опубликовал целых два заявления президента при подписании закона. Американские президенты, как отмечает издание, имеют право критиковать законы при подписании. К примеру, экс-президент Барак Обама делал так 37 раз.

Заявления президента касательно санкций, которые американский Конгресс принял против воли президента, да еще и большинством голосов, что само по себе бывает редко, "типичны для Трампа". Последний подчеркнул, что санкции за вмешательство России в выборы в США "противоречат Конституции" и что "они вредят интересам союзников США в Европе". Тем не менее, Трамп все же подписал законопроект "ради национального единства".

"Так зачем же Трампу такие танцы с бубном?" - задается вопросом журналист и предлагает ответ: "Демонстрацией своего нежелания Трамп вряд ли хотел польстить европейским союзникам, хотя санкции и вызвали жесткий протест в Германии. Нет, скорее всего, сигналы Трампа были адресованы Москве".