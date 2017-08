3 августа 2017 г. Кришнадев Каламур | The Atlantic Игнор санкциям не помеха: странная российская политика администрации Трампа "Отказ госсекретаря США Рекса Тиллерсона принять 80 млн долларов, выделенных Конгрессом США на борьбу с российской и игиловской* пропагандой, назвали "довольно необычным". Однако он вполне вписывается в более широкую схему того, что складывается в очень странную российскую политику", - отмечает Кришнадев Каламур в The Atlantic. Журналист отмечает, что за три дня, прошедших с тех пор, как Владимир Путин в воскресенье распорядился о сокращении американского дипломатического персонала в России на 755 человек, Дональд Трамп никак не отреагировал на этот шаг российского президента. "И до среды американский президент ничего публично не говорил о законопроекте о санкциях, дошедшем до него на прошлой неделе, благодаря поддержке подавляющего большинства и в Палате представителей, и в Сенате. Этот закон вынуждает президента консультироваться с Конгрессом, прежде чем отменить карательные меры против России. Законопроект ужесточает ограничения, наложенные на ряд российских компаний и физических лиц (а также рассердил Европейский союз). Трамп подписал его в среду без фанфар, хотя выразил опасения по его поводу в заявлении по случаю его подписания", - говорится в статье. "С тех пор, как законопроект был впервые представлен, я высказал Конгрессу свои опасения по поводу того, что он множеством способов неуместно посягает на исполнительную власть, создает неудобства для американских компаний и вредит интересам наших европейских союзников", - написал Трамп, назвав законопроект "серьезно бракованным". Автор статьи напоминает о заявлениях американских спецслужб о российском вмешательстве в американские выборы. "Уклончивость Трампа в отношении этой проблемы привела к распространению слухов о связях его штаба с российскими чиновниками - связях, которые расследуют министерство юстиции и комитеты Конгресса", - отмечает журналист. "И все же, сколько бы администрация ни стремилась преуменьшить или проигнорировать проблему российского вмешательства в выборы 2016 года (и как бы искренне Трамп ни хотел "пойти дальше", как он заявил), Конгресс - другое дело. Новые антироссийские санкции теперь закон. И законодатели рвутся не только финансировать усилия по борьбе с пропагандой, но и расследовать влияние, которое российская пропаганда уже могла оказать на американские выборы. Если администрация Трампа игнорирует эту проблему, Конгресс только рад напомнить ей о ней", - резюмирует автор. *"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая группировка, запрещенная в РФ. Источник: The Atlantic