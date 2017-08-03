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Press digest
3 августа 2017 г.
3 августа 2017 г.

Грегори Корт | USA Today

Заявление Трампа при подписании законопроекта по российским санкциям ставит конституционные вопросы

"Подписав законопроект, который сильно ограничил его способность ослаблять санкции против России, президент Трамп опубликовал два отдельных одновременных заявления: одно - широко цитируемое и полное пустых угроз, второе - сухое и юридическое", - пишет Грегори Корт в американском издании USA Today. По словам журналиста, именно второе, менее анализируемое заявление при подписании законопроекта возымеет большее влияние на то, как закон, налагающий жесткие финансовые наказания на Москву в связи с ее вмешательством в выборы и военной агрессией на Украине, будет на самом деле выполняться.

В этом заявлении, говорится в статье, "Трамп выдвинул ряд конституционных возражений на попытки Конгресса диктовать проводимую им внешнюю политику - не только по России, но и по Ирану и Северной Корее".

"Это заявление при подписании содержит очень традиционные доводы, которые, вероятно, исходили бы от любого президента, - приводит автор комментарий Иэна Острандера, специалиста по политологии в Университете штата Мичиган. - Обычно пресс-релиз пишет другая группа людей. Эти документы предназначены для разных аудиторий".

"В этом случае вы видите, как президент пытается сохранить могущественную репутацию во внешней политике", - считает Марк Раш, профессор права в Университете Вашингтона и Ли. По словам эксперта, во взаимодействии с мировыми лидерами с широкими исполнительными полномочиями - как российский президент Владимир Путин - американский президент хочет быть на равных при переговорах. "Особенно президент вроде Трампа хочет заявить: "Да, мне приходится иметь дело с этим Конгрессом, но босс - я", - цитирует автор Раша.

При большинстве в обеих палатах Конгресса, исключающем возможность вето, Белый дом уже просигнализировал, что Трамп подпишет законопроект, отмечает журналист.

"Я думаю, в общем и целом, что президенту связали руки, - заявил изданию Брайан Маршалл, заведующий кафедрой политологии в Университете Майами в Огайо. - Это дает президенту возможность некоторой политической риторики, но потом наличие этих конституционных возражений может дать ему прикрытие для свободы действий в том, как он будет в реальности проводить закон в жизнь".

Источник: USA Today


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