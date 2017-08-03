Заявление Трампа при подписании законопроекта по российским санкциям ставит конституционные вопросы

"Подписав законопроект, который сильно ограничил его способность ослаблять санкции против России, президент Трамп опубликовал два отдельных одновременных заявления: одно - широко цитируемое и полное пустых угроз, второе - сухое и юридическое", - пишет Грегори Корт в американском издании USA Today. По словам журналиста, именно второе, менее анализируемое заявление при подписании законопроекта возымеет большее влияние на то, как закон, налагающий жесткие финансовые наказания на Москву в связи с ее вмешательством в выборы и военной агрессией на Украине, будет на самом деле выполняться.

В этом заявлении, говорится в статье, "Трамп выдвинул ряд конституционных возражений на попытки Конгресса диктовать проводимую им внешнюю политику - не только по России, но и по Ирану и Северной Корее".

"Это заявление при подписании содержит очень традиционные доводы, которые, вероятно, исходили бы от любого президента, - приводит автор комментарий Иэна Острандера, специалиста по политологии в Университете штата Мичиган. - Обычно пресс-релиз пишет другая группа людей. Эти документы предназначены для разных аудиторий".

"В этом случае вы видите, как президент пытается сохранить могущественную репутацию во внешней политике", - считает Марк Раш, профессор права в Университете Вашингтона и Ли. По словам эксперта, во взаимодействии с мировыми лидерами с широкими исполнительными полномочиями - как российский президент Владимир Путин - американский президент хочет быть на равных при переговорах. "Особенно президент вроде Трампа хочет заявить: "Да, мне приходится иметь дело с этим Конгрессом, но босс - я", - цитирует автор Раша.

При большинстве в обеих палатах Конгресса, исключающем возможность вето, Белый дом уже просигнализировал, что Трамп подпишет законопроект, отмечает журналист.

"Я думаю, в общем и целом, что президенту связали руки, - заявил изданию Брайан Маршалл, заведующий кафедрой политологии в Университете Майами в Огайо. - Это дает президенту возможность некоторой политической риторики, но потом наличие этих конституционных возражений может дать ему прикрытие для свободы действий в том, как он будет в реальности проводить закон в жизнь".