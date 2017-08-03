Захвачен список с именами 173 потенциальных террористов ИГИЛ*

Европейские правоохранители получили доступ к списку имен 173 потенциальных террористов "Исламского государства"*, сообщает немецкая газета Die Welt.

Иракский спецназ обнаружил документ в тайнике террористов во время битвы за Мосул. Разведка США проанализировала полученные данные, и затем они были переданы в Интерпол. В мае список был отправлен полицейским управлениям европейских стран с целью обеспечения мер безопасности в связи с возможным въездом указанных лиц в Европу.

По информации издания, помимо имен в списке содержатся фотографии исламистов, их позывные и данные о том, откуда они родом. Большинство перечисленных в списке (132 человека) - выходцы из Ирака, в том числе 20 несовершеннолетних. Также в нем числятся граждане Туниса, Марокко, Иордании, Таджикистана и Саудовской Аравии. Шесть человек являются уроженцами Бельгии, Нидерландов, Франции и Германии.

К примеру, 27-летний экстремист из Германии Сами Й. по прозвищу Абу Асид аль-Альмани ранее проживал в городе Золинген в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия. В Германии он был одним из лидеров запрещенной салафитской организации Millatu Ibrahim. Осенью 2012 года исламист покинул ФРГ и уехал в Египет, затем в Ливию и позже через Турцию попал в Сирию к террористам ИГИЛ*. Вместе с ним туда уехали его жена и ребенок. Так, в документах значится, что Сами Й. присоединился к террористам 25 мая 2015 года. Некоторое время он жил в "гостевом доме батальона", и его функция значилась как "шахид".

В настоящее время ИГИЛ* терпит поражения и теряет территории в Ираке и Сирии. В скором времени сирийско-курдские повстанцы захватят столицу экстремистов Ракку.

Тем не менее, даже несмотря на военные поражения, ИГИЛ* может попытаться внедрять своих террористов под видом беженцев с поддельными сирийскими и иракскими документами для совершения терактов в Европе. Группы джихадистов из ИГИЛ*, совершившие теракты в Париже и Брюсселе, прибыли в Европу как раз подобным способом, добавляет Die Welt.

*"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая группировка, запрещенная в РФ.