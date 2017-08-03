Трамп - второй серьезный стратегический просчет Путина

Президент США Дональд Трамп, хотя и без энтузиазма, все-таки дал зеленый свет новым санкциям против России. Как пишет Die Welt, перезагрузки между Вашингтоном и Москвой, скорее всего, ждать не стоит.

"В конце этой недели глава Госдепа США Рекс Тиллерсон в ходе саммита АСЕАН встретится со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Эта встреча станет попыткой сгладить недавнюю эскалацию в российско-американских отношениях", - говорится в статье.

В Москве, замечает автор публикации Юлия Смирнова, по всей видимости, "хорошо понимают, кто в Белом доме какие позиции представляет и насколько ограничен Трамп теперь в своей политике в отношении России". В заявлении, сделанном после телефонных переговоров между Тиллерсоном и Лавровым, касавшихся решения Москвы об увольнении 755 сотрудников диппредставительств США в РФ и конфискации двух зданий, принадлежавших посольству, эскалация вменяется в вину не Трампу, а "русофобным силам, толкающим Вашингтон на путь конфронтации", передает автор статьи. Россия, подчеркнул Лавров, готова к нормализации отношений.

"Новые антироссийские санкции (...) будут иметь долгоиграющие последствия для России. Они, - указывает Смирнова, - сделали невозможной сделку между Трампом и Путиным. Теперь президент США не сможет в одностороннем порядке отменять санкции, их срок не определен, к тому же никто не гарантирует, что они будут пересмотрены в том случае, если Москва пойдет на определенные шаги".

"Тем самым они становятся не инструментом влияния на политику Путина, а наказанием за аннексию Крыма и войну на востоке Украины", - считает журналистка.

В ужесточении антироссийских санкций "ястребы" в Кремле видят подтверждение своей позиции, которая заключается в том, что западные санкции - это не реакция на российскую внешнюю политику, "а лишь стремление США поставить Россию на колени в экономическом плане. Если следовать этой логике, России нет никакого смысла менять свою политику", отмечает Смирнова.

Нет оснований полагать, что новые санкции вынудят Кремль прекратить поддерживать сепаратистов в Восточной Украине или Асада в Сирии, отдать Крым Украине или распустить хакерские группы, поддерживаемые государством. "С другой стороны, Москва впредь будет понимать, что ее политика не останется без последствий - таков, по крайней мере, в теории смысл санкций. Однако в последние несколько лет Путина ничто не останавливало от очередного шага в направлении эскалации", - говорится в статье.

"Попытка вмешаться в президентские выборы в США стала второй стратегической ошибкой Кремля после аннексии Крыма", - цитирует издание независимого политолога Лилию Шевцову. "Неспособность просчитать международные последствия обоих "гамбитов" свидетельствует о том, что Кремлю не хватает соответствующей экспертизы и стратегического мышления", - замечает эксперт.

"Российский фактор" надолго станет составляющей политики США. "Тема настолько ядовита, что мало кто из американских политиков станет открыто выступать за улучшение отношений с Москвой. Конкретного пути выхода из конфронтации не предвидится", - пишет Юлия Смирнова.

По мнению Дмитрия Тренина из Московского центра Карнеги, "Путин видит в США страну, которая охвачена тремя масштабными кризисами". Во-первых, это противостояние между Трампом и его противниками, парализующее работу администрации. Во-вторых, это конфликт между элитой и широкими слоями населения. В-третьих, это споры между сторонниками изоляционизма и теми, кто считает, что США не должны отказываться от роли ведущей мировой державы. Пока эти конфликты остаются неразрешенными, Путин будет действовать осторожно и не сжигать все мосты, считает Тренин. "В конечном итоге кризисы в США и разногласия между Америкой и Европой могут сыграть на руку Кремлю. Пока Запад спорит, Путин может расслабиться и подумать над следующим тактическим шагом", - пишет в заключение журналистка.