3 августа 2017 г. Эшли Паркер | The Washington Post По словам Пенса, Трамп приглядывается к России В среду вице-президент США Майк Пенс дал интервью The Washington Post, возвращаясь "Бортом номер один" ВВС США из тура по Восточной Европе. По его словам, подписание Трампом законопроекта о российских санкциях означает, что Белый дом противостоит "плохому поведению" России в мире. "Его решение подписать законопроект о наложении санкций на Иран - или законопроект о наложении санкций на Иран, Северную Корею и Россию - по-моему, отражает желание добиться того, чтобы свободолюбивые страны по всему миру знали, что мы с ними, и чтобы Россия и режимы-изгои в Северной Корее и Иране знали, что этот президент и эта администрация ожидают изменений", - заявил Пенс, "сидя за столом в центральном салоне своего самолета". "Хотя Трамп подписал законопроект о санкциях в среду только под усиливающимся двухпартийным давлением, Пенс сказал, что изначальные "опасения, которые были у президента по поводу данного процесса, и усилия администрации сделать его более гибким не изменяют того факта, что направление этих санкций вполне соответствует направлению, установленному президентом Трампом". "Вопрос о том, нет ли у них с президентом конкретной "красной линии" для России, вице-президент назвал "просто отличным вопросом", но оставил без ответа, вместо которого раскритиковал администрацию бывшего президента Барака Обамы за то, что она не настояла на соблюдении "красной линии", установленной ею для Сирии и подразумевавшей запрет на использование химического оружия", - говорится в статье. "По его словам, Трамп приглядывается к России, однако Белый дом надеется, что санкции вынудят Россию, уже отомстившую за соответствующий закон, изменить свое поведение", - передает журналистка. "Мы полагаем, что это создает среду, в которой может идти более честный диалог об устранении разногласий и поиске согласованной позиции", - сказал Пенс. "По его словам, он надеется, что если Россия поймет, что Соединенные Штаты поддерживают своих союзников "недвусмысленным образом", то, "возможно, Россия пересмотрит свои недавние действия и примет изменения, которые позволят нам улучшить отношения в будущем". Журналистка спросила Пенса, считает ли он, что администрация Трампа, в которой уже сменилось два главы, два директора по связям с общественностью, два пресс-секретаря, два советника по национальной безопасности и два их заместителя, является "тонко настроенной машиной", которой ее назвал Трамп. "Я думаю, что это тонко настроенная машина, - ответил Пенс. - Но ею управляет президент с очень высокими ожиданиями. И, как любой хороший лидер, он может предпринимать действия и осуществлять изменения, когда считает необходимым". Источник: The Washington Post