3 августа 2017 г. Иэн Толли и Брайан Макгилл | The Wall Street Journal Санкции действительно работают? Вашингтон продвигается вперед по новым санкциям против России за вмешательство в американские выборы 2016 года, пишут Иэн Толли и Брайан Макгилл в американской газете The Wall Street Journal. Но эффективны ли санкции? - задаются вопросом журналисты. "Часто сложно отделить экономические последствия санкций от более общих рыночных сил, - говорится в статье. - Финансовые и торговые санкции могут усилить экономические встречные ветры или ослабить попутные ветры, но даже обширные торговые эмбарго иногда не в силах изменить поведение". Так, авторы приводят пример санкций против России, введенных в марте 2014 года. США начали подвергать санкциям российские фирмы и граждан в ответ на вторжение России в Крым и поддержку пророссийских повстанцев, сражающихся против украинских правительственных сил на Украине, повествуют журналисты. Экономика вступила в двухлетний период спада, вызванного по большей части стремительно падающими ценами на нефть, но усиленного международными санкциями, пишет издание. "К 2017 году страна снова растет, - отмечают журналисты. - Россия сохраняет контроль над Крымом и на востоке продолжаются бои, несмотря на несколько соглашений о прекращении огня". Также газета рассматривает пример санкций, введенных против Кубы в 1958 году. "США начинают налагать то, что в конечном итоге станет эмбарго продолжительностью 51 год, на торговые, экономические и финансовые связи с Кубой, - рассказывают авторы. - Рост начинает отставать от остального мира и еще больше снижается после падения СССР, главного торгового партнера Кубы в то время. Экономика Кубы с трудом растет, иногда страдая от сильных спадов. Многие аналитики отмечают, что санкционная политика не в силах свергнуть режим Кастро. В апреле 2009 года администрация Обама начинает смягчать некоторые ограничения на путешествия". Источник: The Wall Street Journal