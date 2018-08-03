Упадок культуры майя: исследование показывает масштаб катастрофы

Цивилизация майя считается примером того, как изменения климата могут дестабилизировать общество, пишет немецкое издание Focus. Внезапный упадок центральноамериканской культуры майя в период с 800 по 1000 г. н.э. до сих пор является загадкой для ученых. Исследования свидетельствуют о том, что причиной гибели цивилизации стала сильная засуха. Чтобы оценить ее масштаб, команда ученых Кембриджского университета под руководством Николаса Эванса изучила осадочные отложения в озере Чичанканаб на полуострове Юкатан в Южной Мексике недалеко от города Мерида.

Наряду с толщиной отложений ученые проанализировали содержащиеся в них молекулы воды, измерив количество различных изотопов кислорода и водорода. Так как при засухе легкие изотопы усиленно испаряются, повышенное количество тяжелых изотопов, таких, как О18 или H2, свидетельствует о фазе засухи, поясняет корреспондент.

"Мы обнаружили высокую вероятность засухи особенно в начале (примерно в 750-850 гг. н.э.) и в конце (примерно в 950-1050 гг. н.э.) позднего классического периода", - говорится в исследовании.

Согласно проведенному анализу, количество осадков во время засухи в среднем было на 47% меньше сегодняшнего, а влажность воздуха была меньше на 4%. Эти данные можно использовать в качестве основы для оценки того, насколько сильно засуха повлияла на существовавшее тогда сельское хозяйство, полагают ученые, отмечая, что их исследование является "существенным успехом" и представляет "статистически достоверные данные об осадках и влажности в период упадка майя".