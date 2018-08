3 августа 2018 г. Ник Хопкинс | The Guardian Выявлена предполагаемая российская шпионка, работавшая в посольстве США в Москве "Как стало известно The Guardian, американские контрразведчики обнаружили, что в "сердце" американского посольства в Москве более 10 лет проработала, не вызывая подозрений, предполагаемая российская шпионка", - пишет журналист Ник Хопкинс. По словам автора, речь идет о гражданке России, которую взяла на работу Секретная служба США - ведомство, которое отвечает за охрану действующих и бывших лидеров США и их родственников, а также важных объектов инфраструктуры США. Она "много лет работала в Секретной службе, пока в 2016 году не навлекла на себя подозрения во время рутинной проверки, которую проводили два инспектора из Отдела региональной безопасности (RSO) Госдепартамента США. Они установили, что у нее были регулярные и несанкционированные встречи с сотрудниками ФСБ", - говорится в статье. "Как стало известно The Guardian, RSO стал бить тревогу в январе 2017 года, но Секретная служба не начала собственное полномасштабное расследование. Вместо этого она решила спустя несколько месяцев уволить эту женщину, не поднимая шума; возможно, это было сделано, чтобы ведомство не оказалось в неловком положении. Источник в разведке сообщил, что женщину уволили летом прошлого года после того, как Госдепартамент аннулировал ее допуск к закрытой информации", - пишет издание. Источник также заявил, что "руководство Секретной службы не провело никаких служебных расследований для оценки объема ущерба и выяснения, не завербовала ли она кого-то еще из сотрудников, чтобы они снабжали ее дополнительной информацией". Со своей стороны, Секретная служба США в ответ на вопросы журналистов об этом случае заявила: "Ни в один момент, ни в одном отделении Секретной службы США иностранным сотрудникам дипкорпуса не предоставлялась информация, связанная с национальной безопасностью, и сами они не ставились в положение, в котором могли бы ее добыть". Госдепартамент США отказался дать комментарии. "Газете The Guardian было открыто имя предполагаемой шпионки и название ее должности в ведомстве. Она не ответила на направленные ей по электронной почте многочисленные просьбы обсудить ее роль в посольстве и утверждения о ней", - пишет автор статьи. "По некоторым сведениям, она попала под подозрение два года назад во время стандартной проверки персонала Секретной службы в так называемом "Парижском округе" ведомства, включающем в себя Москву, Лондон и Франкфурт. RSO проводит проверки раз в пять лет. Эта женщина, которая ввиду своей роли могла знакомиться с текущими расследованиями Секретной службы, имела доступ к внутренней сети Секретной службы, ее внутренней системе электронной почты и ее системе отслеживания фальшивых денег", - говорится в статье. Неназванный источник заявил: "Ее выдали ее частые контакты с ФСБ (...), многочисленные несанкционированные встречи и общение". Предполагаемая шпионка "имела доступ к самой опасной базе данных - к официальной системе почты Секретной службы США, - сказал источник. - Частью (материалов, к которым она имела доступ. - Прим. ред.) были графики президента - нынешнего и бывших, вице-президента и их супруг и супругов, в том числе Хиллари Клинтон". Газета цитирует слова неназванного источника: "Конгресс США фокусируется на российских хакерах, но, возможно, вся информация, которая им понадобилась для проникновения в систему, поступила через внутреннюю брешь в Секретной cлужбе". Источник: The Guardian