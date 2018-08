3 августа 2018 г. Обзор прессы | InoPressa: тема дня Трамп и Россия: отделить факты от домыслов Дело о сговоре России и предвыборного штаба Трампа в 2016 году отравляет мандат американского президента. Трамп требует прекратить "охоту на ведьм", и это не удивительно, пишут СМИ: спецпрокурор Мюллер подобрался к нему угрожающе близко. Между тем разведка США назвала российские попытки вмешаться в выборы в Конгресс 2018 года "масштабными, реальными и бесперебойными". Выявлена также предполагаемая российская шпионка в Секретной службе США. "Трамп требует прекратить "охоту на ведьм", направленную против него и его предвыборного штаба. Это не удивительно: спецпрокурор Мюллер подобрался к нему угрожающе близко", - пишет в Tageszeitung Доротеа Хан. "Ричард Никсон и Билл Клинтон, также столкнувшиеся в период президентства с подозрениями в незаконных махинациях, плели интриги за кулисами, однако Трамп в течение года ведет открытую дискредитирующую кампанию против спецпрокурора Роберта Мюллера. В среду Трамп поднялся на новую ступень агрессии и через Twitter потребовал от министра юстиции отстранить спецпрокурора от должности", - пишет журналистка. "Трамп с самого начала не демонстрировал уважения ни к следствию, ни к независимости юстиции, - отмечает Хан. - Его новый твит - это попытка повлиять на юстицию, что, в свою очередь, является уголовным преступлением. Президент опубликовал упомянутое сообщение на следующий день после пока что самого крупного успеха спецпрокурора Мюллера: во вторник в Александрии начался процесс против Пола Манафорта, бывшего руководителя предвыборной кампании Трампа". "За 19 месяцев президентства Трампа его угрозы распространились на юстицию, политические партии и независимые СМИ. Он работает над разрушением доверия к общим фактам и ценностям, а также к институтам американской демократии", - полагает автор статьи. Дело о сговоре между Россией и командой Дональда Трампа во время президентской кампании отравляет мандат американского президента, пишет журналист Le Journal du Dimanche Алексис Буасселье. В среду в своем твите президент США назвал ситуацию в связи с расследованием спецпрокурора Роберта Мюллера "отвратительной". "Генеральный прокурор Джефф Сешнс должен прекратить эту подстроенную охоту на ведьм прямо сейчас, до того как она запачкает нашу страну", - продолжил он в заявлении, которое наводит на мысль, что он стремится чинить препятствия правосудию, говорится в статье. Спецпрокурор Мюллер хотел бы допросить президента, продолжает автор. Из статьи в The Washington Post следует, что Мюллер готов сократить количество вопросов к президенту, если Трамп согласится быть допрошенным, и сосредоточиться на предполагаемых попытках воспрепятствовать правосудию. CNN, со своей стороны утверждает, что адвокаты Трампа хотят, чтобы встреча лицом к лицу между Трампом и Мюллером касалась лишь обвинений в сговоре с русскими, а вопросы воспрепятствования правосудию были изложены письменно. Защита Трампа по российскому делу подорвана заявлениями его бывшего адвоката Майкла Коэна. Когда Трамп был республиканским кандидатом, утверждает Коэн, во время кампании 2016 года он одобрил встречу между своим сыном, своим зятем и российской женщиной-юристом, которая предложила компрометирующую информацию на Хиллари Клинтон, продолжает автор статьи. Между тем начался судебный процесс Пола Манафорта. Бывший директор предвыборного штаба Дональда Трампа обвиняется в отмывании миллионов долларов, полученных на Украине, пишет журналист, но "кто-то может рассчитывать на то, что Манафорт раскроет какие-то сведения о Дональде Трампе, и в частности, о его встрече с российским адвокатом". Трамп, со своей стороны, раскритиковал обращение с Манафортом "как с Аль Капоне". "Посмотрим в историю, к кому относились хуже, легендарному главарю преступной группировки, убийце и "врагу общественности номер один" Альфонсе Капоне или Полу Манафорту, политтехнологу и любимцу (Рональда) Рейгана и (Боба) Доула, который сейчас заключен в одиночную камеру, хотя не признан виновным ни в чем? Где сговор с Россией?" - написал Трамп в своем Twitter. The Wall Street Journal посвящает материал уже следующим выборам в США. "Высокопоставленные представители разведки назвали российские попытки вмешаться в выборы в Конгресс 2018 года масштабными, реальными и бесперебойными, рассказав о своих усилиях по борьбе с угрозой, которую президент Трамп неоднократно опровергал и преуменьшал", - пишут корреспонденты. "Мы продолжаем наблюдать за вездесущей кампанией пропаганды со стороны России, целью которой является ослабить и расколоть США", - заявил директор Национальной разведки Дэн Коутс журналистам на брифинге в четверг. Коутс отметил, что Трамп поручил разведслужбам сделать хакерство на выборах "главным приоритетом". На брифинге в четверг директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что разведслужбы пока не зафиксировали "такого рода усилий, нацеленных конкретно на инфраструктуру выборов", какие предпринимала Москва в 2016 году, например взламывая базы данных избирателей. Усилия России на данный момент сосредотачивались на "вредоносных операциях влияния", которые он назвал "информационной войной". Генерал Пол Накасоне, глава Киберкомандования США и директор АНБ, дал понять, что американские службы разведки проводят наступательные кибероперации по сдерживанию российского вмешательства в выборы. Он не привел конкретных подробностей, заявив, что подобные операции для успешного проведения требуют конфиденциальности, передают журналисты. "Американские контрразведчики обнаружили, что в "сердце" американского посольства в Москве более 10 лет проработала, не вызывая подозрений, предполагаемая российская шпионка", - пишет журналист The Guardian Ник Хопкинс. Речь идет о гражданке России, которую взяла на работу Секретная служба США - ведомство, которое отвечает за охрану действующих и бывших лидеров США и их родственников, а также важных объектов инфраструктуры США. "В 2016 году она навлекла на себя подозрения во время рутинной проверки, которую проводили два инспектора из Отдела региональной безопасности (RSO) Госдепартамента США. Они установили, что у нее были регулярные и несанкционированные встречи с сотрудниками ФСБ", - говорится в статье. "Как стало известно The Guardian, RSO стал бить тревогу в январе 2017 года, но Секретная служба не начала собственное полномасштабное расследование. Вместо этого она решила спустя несколько месяцев уволить эту женщину, не поднимая шума", - пишет автор. Секретная служба США в ответ на вопросы журналистов об этом случае заявила: "Ни в один момент, ни в одном отделении Секретной службы США иностранным сотрудникам дипкорпуса не предоставлялась информация, связанная с национальной безопасностью, и сами они не ставились в положение, в котором могли бы ее добыть". Госдепартамент США отказался дать комментарии. Газета цитирует слова неназванного источника: "Конгресс США фокусируется на российских хакерах, но, возможно, вся информация, которая им понадобилась для проникновения в систему, поступила через внутреннюю брешь в Секретной службе".